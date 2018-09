Meteo, ancora allarme maltempo: paura per il Rotolon

Tempo ancora instabile in Veneto: da oggi pomeriggio sino a domani mattina alle ore 8 le previsioni meteo indicano la persistenza di fenomeni temporaleschi sul territorio regionale, in particolare in prossimità dei rilievi e sulla pianura meridionale, con precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in diradamento dalla serata. Non sono esclusi fenomeni localmente intensi, con raffiche di vento e forti grandinate.

Per lunedì 3 settembre sono possibili ancora locali piovaschi e rovesci, più probabili nelle ore centrali e pomeridiane della giornata, con miglioramento in serata.

RISCHIO FRANE

Il Centro decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato pertanto lo stato di attenzione (allerta ‘gialla’) per possibili fenomeni di criticità idraulica in tutta la rete idrica e possibili frane e smottamenti nei bacini idrografici dell’Alto Brenta Bacchiglione e Alpone e del Basso Brenta-Bacchiglione; fenomeni di allagamenti e di eventi franosi si possono verificare anche nella rete idrografica minore dei bacini del Piave pedemontano, Adige Garda e Monti Lessini, Po Fissero Tartaro CanalBianco e Basso Adige, Basso Sile e bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento.

FRANA DEL ROTOLON

Si segnala, in particolare il superamento del valore soglia delle precipitazioni che determina la possibilità di innesco della frana del Rotolon, nel comune di Recoaro (Vicenza), oggetto di specifico monitoraggio strumentale. Inoltre i deflussi provenienti da monte stanno incrementando i livello idrometrici del fiume Bacchiglione e del bacino del Gorzone.