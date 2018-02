Meteo, allerta nevicate su tutto il Vicentino e sul Veneto

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso poco fa un Avviso di Condizioni Meteo Avverse per Nevicate in Pianura dalla mattinata di giovedì 1 marzo alla serata di venerdì 2. Le previsioni meteo indicano la possibilità di estese nevicate fino in pianura, con accumuli più consistenti nelle zone centro occidentali e meridionali, nonché sulla fascia pedemontana centro occidentale.

Nel corso della mattinata di giovedì sono previste nevicate inizialmente deboli e sparse, poi in estensione e intensificazione nelle ore centrali e fino a sera. In serata è probabile una attenuazione dei fenomeni sulle zone centro settentrionali a partire da nord, mentre le nevicate persisteranno maggiormente sulla pianura centro meridionale. Gli accumuli di neve potranno variare fino a 5-10 centimetri. Localmente non sono esclusi accumuli un po’ superiori specie sulla pianura interna meridionale.