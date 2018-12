Allerta vento forte fino a Capodanno: ancora danni sulle montagne vicentine

Una fine d'anno caratterizzata da un forte vento che spazzerà sopratutto le montagne e le valli pedemontane vicentine. Lo stato di allerta è stato lanciato lo scorso venerdì dalla protezione civile con la dichiarazione dello Stato di Attenzione per Vento Forte sulle zone montane e pedemontane, valevole da mezzanotte di domenica a mezzanotte del primo gennaio con previsione di venti da nord, forti in quota, anche molto forti in alta quota; a tratti, venti tesi o forti anche nelle valli e localmente sulle zone pedemontane per raffiche di Foehn.

Le prime avvisaglie sono già iniziate nel pomeriggio di domenica con diversi interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi e lo scoperchiamento di tetti in lamiera. Nel dettaglio i pompieri sono intervenuti per due alberi abbatturi a Recoaro Terme in località Pizzegoro.

A Recoaro Mille, invece, una squadra ha messo in sicurezza le lamiere della copertura della funivia che, a causa del forte vento, presentavano uno stato di criticità. Altri interventi sono stati effettuati sulla copertura di una vecchia fattoria in via Rendola ad Asiago e per un albero caduto a Lastebasse.