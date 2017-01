Meteo, allarme per forte vento e temperature ancora in calo

1 / 2

Vista la situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, preso atto della segnalazione del Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto che prevede per i prossimi giorni venti nord orientali, tesi e a tratti forti sulla costa (in particolare quella meridionale) e sulla pianura limitrofa (in particolare quella sud orientale) con rinforzi significativi anche sulle dorsali prealpine, la Protezione Civile Regionale del Veneto ha dichiarato da questa notte (ore 00.00 di lunedì 16 ) a tutto mercoledì 18 gennaio la fase operativa di attenzione su tutta la regione specie sulla costa e pianura limitrofa da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di preallarme o allarme a seconda dell’intensità del vento. Tutti gli Enti competenti sono chiamati a prepararsi con congruo anticipo, rispetto agli orari indicati, per la gestione di eventuali fenomeni emergenziali.



Queste le previsioni meteo dell’ARPAV: