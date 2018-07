Le previsioni della settimana

Le previsioni di Arpa Veneto

mercoledì 4. Tempo variabile, a tratti instabile, con temporanee schiarite più probabili al mattino in montagna e al pomeriggio sulla pianura, alternate ad addensamenti nuvolosi anche estesi.

Precipitazioni. In montagna probabilità alta (75-100%), in diminuzione alla sera; in pianura probabilità medio-alta (50-75%) al mattino, medio-bassa (25-50%) in seguito; si tratterà di piogge sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. Possibili fenomeni localmente intensi.

Temperature. Minime in lieve calo, massime senza variazioni di rilievo.

Venti. In quota deboli/moderati nord-occidentali; in pianura generalmente deboli variabili, con qualche moderato rinforzo sulla costa al mattino da ovest, al pomeriggio in prevalenza dai quadranti sud-orientali.

Mare. Quasi calmo.

giovedì 5.