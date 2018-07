Temporali in arrivo

Lunedì 2. Leggera variabilità, con nubi temporaneamente anche estese specie fino a metà giornata, per il resto alternate a spazi di sereno.

Precipitazioni. Assenti, salvo una probabilità bassa (5-25%) sulle Dolomiti e nulla o molto bassa (0-5%) sulle Prealpi di qualche locale pioggia anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature. Sulle zone montane, contenute variazioni di carattere locale; in pianura, prevarrà un contenuto aumento.

Venti. In quota moderati da nord-ovest, a tratti localmente tesi; nelle valli deboli di direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi; in pianura fino al pomeriggio dai quadranti orientali con intensità moderata sulle zone meridionali e costiere, debole altrove, alla sera in genere deboli di direzione variabile.



martedì 3.