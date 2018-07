Maltempo: stato di attenzione in montagna fino a sabato

Nuovi temporali, anche di forte intensità, sono in arrivo in Veneto, soprattutto in montagna.

Alla luce delle previsioni meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione sul bacino idrografico Alto Piave, in provincia di Belluno.

L’Avviso è riferito alla Criticità Idrogeologica e ha validità dalle ore 12.00 di domani, 20 luglio, alle ore 8.00 di sabato 21 luglio.