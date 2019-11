Previsioni meteo per la settimana: ancora pioggia

.Altre precipitazioni attese nella seconda parte di lunedì ma soprattutto martedì, quando ci saranno accumuli anche abbondanti più probabilmente su Prealpi e zone limitrofe con quota neve in salita fino a 1200/1400 m sulle Dolomiti e 1300/1600 m sulle Prealpi.

Lunedi 18

Cielo: Nella prima metà di giornata alternanza di nuvole e rasserenamenti, sulla pianura con nebbie sparse in dissolvimento nel corso della mattinata; dal pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo coperto.

Precipitazioni: Fino al mattino sui monti probabilità bassa (5-25%), saranno locali/modeste/brevi; sulla pianura assenti. Nella seconda parte di giornata probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) di sera, quando saranno estese e moderate eccetto Delta del Po e zone limitrofe, dove saranno modeste. Quota neve a 1000/1300 m.

Temperature: Rispetto a domenica fino al pomeriggio saranno più basse anche di molto, di sera con andamento irregolare.

Venti: In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest; altrove deboli/moderati, nelle valli con direzione variabile, sulla pianura nella prima metà di giornata con direzione variabile mentre dal pomeriggio proverranno da sud-est ma andando dalla costa alla pedemontana tenderanno a disporsi da nord-est.

Mare: Poco mosso.

Martedi 19

Cielo: Cielo coperto.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%); saranno estese, frequenti, generalmente moderate, anche consistenti su Prealpi e zone limitrofe, modeste su Delta del Po e zone limitrofe. Quota neve in salita fino a 1200/1400 m sulle Dolomiti e 1300/1600 m sulle Prealpi.

Temperature: In aumento di notte e in calo di giorno rispetto a lunedì, anche sensibilmente.

Venti: Sulla pinaura proverranno tesi da sud-est, ma andando dalla costa alla pedemontana tenderanno a disporsi da nord-est divenendo moderati. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da sud-est.

Mare: Mosso.

Mercoledi 20

Nella prima parte di giornata cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni modeste, inizialmente estese ma in diradamento col passar delle ore, con quota neve a 1400/1600 m; tra il pomeriggio e la sera precipitazioni assenti e parziale diminuzione della nuvolosità con delle nebbie sulla pianura dopo il tramonto. Temperature stazionarie fino al primo mattino, in aumento di giorno, in calo di sera con minime nelle ultime ore.

Giovedi 21

Alternanza di nuvole e rasserenamenti senza precipitazioni e sulla pianura con varie nebbie fino all'alba, in dissolvimento nelle ore diurne ed in nuova formazione di sera. Temperature in calo. Previsore: SV