Previsioni meteo: nubrifagi, raffiche di vento e grandinate

Il bollettino meteo di Serenissima Meteo conferma per domenica il maltempo in arrivo sul Veneto. La linea di instabilità transiterà approssimativamente, da ovest verso est, tra il primo pomeriggio (ore 14-16) e la sera (19-22), dapprima sulle zone occidentali e sui rilievi, poi sulle zone orientali e meridionali.

I previsori raccomandano attenzione a possibili grandinate, alla ventilazione, localmente forte, che sarà domenica uno dei caratteri dominanti. Gli accumuli precipitativi potrebbero essere disomogenei, come succede normalmente nelle fasi temporalesche, ma nel complesso comunque non ci attendiamo quantitativi molto elevati.

I TEMPORALI DI OGGI, ORA PER ORA



Marco Rabito, previsisore di Serenissima Meteo, ha stilato la mappa della probabile linea di temporali (anche organizzata quindi capace di fenomeni localmente intensi e ci ritorneremo) che attraverserà il nostro territorio, dalle montagne verso il mare e da ovest verso est, nel corso del pomeriggio e parte della serata:

Le linee blu indicano il possibile punto di avanzata, negli orari indicati del fronte delle raffiche, ovvero della porzione più avanti di questa probabile linea (che, presumibilmente, non sarà ovunque compatta ma avrà dei punti di discontinuità dei quali non è possibile prevedere la localizzazione). Il bordo avanzante di questi temporali potrebbe mostrare nubi a mensola (shelf cloud) e quindi dare interessanti spunti di osservazione e fotografia, tenendo ben presente che la ventilazione subirà un netto e rapido rinforzo proprio in corrispondenza del lato avanzante.

Si tratterà di raffiche di vento che, localmente, potrebbero risultare di particolare intensità e in taluni casi capaci di arrecare qualche problematica, pertanto l'invito rivolto a tutti è quello di riparare ogni bene che sia eventualmente a rischio, chiudere gazebo, ombrelloni e tende da sole.

Come si vede nella grafica, una volta che il temporale interesserà il vostro territorio, sarà in grado di provacare dei nubifragi (ovvero intensi rovesci localizzati, eventualità che ieri ha portato la regione ad emettere l'avviso di criticità per la rete idrica minore e per le zone in pendio, per rischio di movimenti franosi). Anche la grandine potrebbe accompagnare, in maniera molto più locale gli eventi temporaleschi in arrivo (ben sapete come si comporti questo fenomeno e come colpisca aree limitate, fortunatamente). Sulla base di quanto descritto, suggeriamo di non farsi trovare impreparati e di ptroteggere se stessi e i propri beni (talvolta basta davvero qualche precauzione di poco conto per evitare qualche migliaio di euro di danni).

Passati i temporali avremo una temperatura nettamente più bassa.

