Neve e vento forte: dichiarato lo stato di attenzione

Vento forte sulle coste, precipitazioni nevose anche a quote molto basse e pioggia mista a neve in pianura: è quanto prevede il Centro meteorologico Arpav per le prossime ore in Veneto.

Il Centro decentrato della Protezione civile regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per vento forte sul litorale veneto sino a domani e avvisa del rischio di nevicate, su tutta la pianura veneta, a partire dalla mezzanotte di oggi sino alle ore 16 di domani lunedì 19 marzo: localmente le nevicate potranno anche essere abbondanti, con possibilità di accumuli anche di qualche centimetro.