Maltempo nel fine settimana: allerta per neve, pioggia e vento forte

In arrivo il maltempo su tutto il Veneto con pioggie e nevicate abbondanti a partire dal venerdì e per tutto il weekend. Allerta anche per il vento forte e per emergenze idrogeologiche. In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse emesso dal Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto , il Sistema Regionale di Protezione Civile, dichiara la fase operativa di attenzione, per nevicate, pioggie e vento forte su aree montane, pedemontane, costiere e pianura limitrofa.

Precipitazioni estese e persistenti, a tratti intense, con quantitativi abbondanti. Nevicate particolarmente consistenti specie in quota. Forti venti meridionali in quota e a tratti su costa e pianura limitrofa. L'evento durerà dalla mattinata di venerdì 1 alla serata di sabato 2. Fase più intensa tra il pomeriggio di venerdì e la mattinata di sabato. Zone più interessate quelle montane e pedemontane, in particolare Dolomiti, Prealpi e zone pedemontane centro orientali.

PREVISIONE METEO

Venerdì mattina precipitazioni in estensione e intensificazione da deboli a moderate con limite neve inizialmente fino a gran parte dei fondovalle prealpini in sensibile rialzo dalla tarda mattinata sulle zone prealpine fino ai 1500-1700 m circa nel pomeriggio/sera mentre sulle Dolomiti il limite tenderà a rialzarsi più tardivamente fino a 1000/1300 m circa nel tardo pomeriggio/sera. Fase più intensa tra il pomeriggio di venerdì e la prima parte di sabato, in seguito possibili ancora precipitazioni sparse con limite neve in calo fino a 900/1200 m. Venti dai quadranti meridionali in intensificazione dalla mattinata di venerdì fino a forti in quota e specie verso sera sulla costa e pianura limitrofa, in attenuazione dalla mattinata di sabato.

Una profonda saccatura si estende dalle Isole Britanniche al Nord Africa, determinando in quota un intenso flusso di aria umida e instabile tra venerdì e sabato mattina.. Questo determinerà un episodio di forte maltempo, con precipitazioni più consistenti sulle zone montane e pedemontane, nevicate particolarmente significative in quota, rinforzo dei venti meridionali. Domenica permane una circolazione ciclonica, ancora con qualche precipitazione ma di entità assai minore.

Venerdì mattina precipitazioni in estensione e intensificazione da deboli a moderate. Tra il pomeriggio di venerdì e la mattinata di sabato fase più significativa, con precipitazioni estese e persistenti sulle zone centro settentrionali, in particolare su quelle montane e pedemontane, a tratti di forte intensità; fenomeni di minore entità sulla pianura meridionale. Generale attenuazione delle precipitazioni nella seconda parte di sabato, con fenomeni un po’ più consistenti e persistenti sul Bellunese.

NEVICATE

Inizialmente (mattinata di venerdì) la neve arriverà fino ai fondovalle prealpini. In seguito è previsto un sensibile rialzo del limite delle nevicate sulle zone prealpine, fino a circa 1500-1700 m nel pomeriggio/sera; sulle Dolomiti il rialzo sarà meno significativo: le nevicate continueranno probabilmente ad interessare molti fondovalle, salvo portarsi intorno a 1000/1300 m circa verso sera sulle zone meridionali più aperte. Sabato il limite della neve tenderà ad abbassarsi sulle Prealpi fino a 1000-1200 m e sulle Dolomiti fino a 800-1000 m (salvo risultare più basso in qualche vallata più chiusa). NB sono attese copiose nevicate in montagna soprattutto in quota (indicativamente si potrà raggiungere o anche localmente superare il metro di neve oltre i 1600-1800 m).

VENTI

I venti in quota si intensificheranno fino a risultare forti dai quadranti meridionali tra la mattinata di venerdì e quella di sabato. Sulla costa e pianura nord-orientale i venti subiranno dei rinforzi fino risultare tesi/forti da sud tra la sera di venerdì e la mattinata di sabato. Tendenza ad attenuazione nella seconda parte di sabato.

SITUAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA

Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nelle zone di allertamento.