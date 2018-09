Maltempo in arrivo, stato di attenzione

Una perturbazione in transito a nord delle Alpi interesserà domani, sabato, marginalmente il Veneto.

A partire dalle prime ore il tempo sarà variabile, a tratti instabile sulle zone orientali, con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporali da locali a sparse, più probabili nella notte e mattinata sulle zone nord orientali (Bellunese, Trevigiano, Veneziano centro settentrionale). Diradamento dei fenomeni in serata. Non si escludono fenomeni localmente intensi su zone pedemontane e pianura nordorientali. Il Centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto avverte pertanto della possibilità di criticità e disagi sulla rete idrografica minore di alcuni bacini idrografici.

In particolare, lo stato di attenzione è stato dichiarato per le aree dell’Alto Piave, del Piave Pedemontano, del Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, e del Livenza, Lemene e Tagliamento. L'allerta “gialla” (ordinaria criticità) per il bacino dell’Alto Piave è limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL) per la situazione legata alla frana della Busa del Cristo, oggetto di monitoraggio da parte degli uffici della Protezione Civile della Regione.