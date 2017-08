Grandine e forte vento in arrivo: forse salva la serata

Forse la partita del Vicenza allo stadio Menti e i numerosi eventi della domenica sera saranno salvi. L'ondata di maltempo che si sta abbattendo sul vicentino potrebbe infatti terminare verso il tardo pomeriggio. "l forti temporali che stanno interessando le zone montane a breve andranno verso la pianura", sottolinea Marco Rabito, previsore di Serenissima Meteo, che avverte: "La caratteristica di questa perturbazione è il vento forte con rischio di grandinate perche la massa d'aria si scontrerà con i 35 gradi presenti in pianura".

Quindi forti precipitazioni a carattere sparso che sono già iniziate nelle zone dell'Alto Vicentino, a Malo e a Breganze e che si sposteranno dalla pedemontana e dalle montagne anche verso in pianura. "La previsione - continua Rabito - è che saremo fuori nel giro di quattro-cinque ore, quindi con molta probabilità serata asciutta e forse salva".

Nel frattempo la centrale operativa dei vigili del fuoco di Vicenza è già in stato di preallarme. Una decina di squadre sono pronte per fronteggiare l'eventuale emergenza: due squadre di Thiene e di Recoaro , 4 in centrale e 5 dei vari distaccameni. In totale una cinquantina di uomini impiegati, compresi i volontari.