Maltempo: allerta gelo e nevicate anche per venerdì

Neve e gelo in Veneto anche il 2 marzo: la fase più intensa è prevista tra giovedì e le prime ore di venerdì 2 marzo. Il Centro decentrato della Protezione civile del Veneto, in considerazione delle previsioni metereologiche diffuse dal centro Arpav di Teolo che segnalano nevicate e gelate in particolare in pianura, invita tutti gli enti interessati ad attivarsi con mezzi e materiali per garantire viabilità e sicurezza.

Lo stato di attenzione permane sino alle ore 8 di sabato 3 marzo. Eventuali situazioni di emergenza e criticità possono essere segnalate al numero verde 800 990 009