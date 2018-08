Meteo, ancora allerta maltempo

In riferimento alla situazione meteorologica delle ultime 24 ore, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha prolungato fino alle ore 14.00 di lunedì, 27 agosto, lo Stato di Attenzione per criticità idrogeologica in alcuni bacini idrografici del Veneto.

Si tratta dei bacini Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione- Alpone, Adige-Garda-Monti Lessini.