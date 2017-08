Maltempo, allerta sulla Pedemontana Vicentina: frane, smottamenti e allagamenti

Dalla serata di martedì sono attesi temporali e rovesci in Veneto.



A seguito delle previsioni meteo dell’Arpav, il Centro Funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha diramato lo stato di attenzione per possibile allerta idrogeologica, valido dalle ore 20 di martedì sino alle ore 8 di giovedì.



Fenomeni di frane, smottamenti e allagamenti potrebbero verificarsi, in particolare, nel bacino dell’alto Piave e del Piave pedemontano, in quello dell’Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone e, infine, nell’alto Veronese (alto corso dell’Adige, Garda e monti Lessini).