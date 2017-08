Previsioni meteo: ecco quando Lucifero se ne va

Le previsioni di Arpa Veneto



mercoledì 2

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio su rilievi e zone limitrofe a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso, in montagna anche locali rovesci o temporali più probabilmente sulle Dolomiti. Temperature in aumento leggero o moderato rispetto a martedì, molto sopra la media. Venti in prevalenza deboli con direzione variabile, sulla costa e in prossimità dei rilievi a regime di brezza.