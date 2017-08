Dolomiti roventi ma Lucifero ha i giorni contati

L’ondata di caldo iniziata lunedì 31 luglio ha raggiunto il picco a partire da mercoledì 2 agosto, quando in varie località di pianura le temperature massime hanno cominciato a superare stabilmente i 38 °C e localmente anche i 39 °C: 39.2 °C a Galzignano Terme (PD), Frassinelle Polesine (RO) e Montagnana (PD) senza superare i precedenti record che in gran parte continuano ad appartenere al 2003 e al 2012: 40.3 °C a Galzignano Terme nel 2012, 40.1 °C a Frassinelle Polesine nel 2003.



Caldo anche sulle Dolomiti, con punte di 32,8 °C a Santo Stefano di Cadore, 26.6 °C ad Arabba e 23.2 °C al Passo Falzarego; a Cortina il 3 agosto si è avuto per il terzo giorno consecutivo una massima superiore ai 28 °C pari a 28.6 °C, per la località ampezzana non si tratta comunque di valori record visto che il valore massimo assoluto è di 31.1 °C registrato nel 1998.



L’Anticiclone Subtropicale Africano nei prossimi giorni si indebolirà.