Le previsioni meteo sul Vicentino per la settimana

Le previsioni di Arpa Veneto

lunedì 11. Cielo coperto.

Precipitazioni. Fino al mattino probabilità alta (75/100%); saranno estese, accumuli più significativi su zone montane e pedemontane, quota neve in rapido aumento in prevalenza finanche a 1700-1900 m sulle Prealpi e 1400-1700 m sulle Dolomiti, gelicidio in varie valli. Tra il pomeriggio e la sera probabilità da alta (75-100%) su zone montane e pedemontane a medio-bassa (25-50%) verso la costa; su rilievi e zone limitrofe continueranno ad essere estese e frequenti con accumuli anche abbondanti, andando verso la costa da diffuse a sparse e discontinue.

Temperature. Molto più alte di domenica, generalmente sopra la media in particolare dal pomeriggio.

Venti. In pianura Scirocco, da teso o forte a moderato andando dalla costa alla pedemontana. Sui monti Libeccio, debole o moderato nelle valli e forte o molto forte in alta quota.

Mare. Molto mosso.



martedì 12.