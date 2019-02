Le previsioni meteo per la settimana

Lunedì 11. Poco o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte. Possibili foschie o locali nebbie in pianura fino al mattino.

Precipitazioni. Assenti; solo prima dell'alba probabilità bassa (5-25%) di residue locali debolissime precipitazioni sulle zone orientali.

Temperature. Minime in diminuzione, anche sensibile, localmente raggiunte in serata specie in montagna; massime in aumento, localmente anche marcato, su buona parte della pianura e nelle valli, in diminuzione sulla pianura meridionale e in quota.

Venti. Sulle zone montane dai quadranti settentrionali tesi/forti, anche molto forti alle quote più alte, con raffiche di Foehn nelle valli. In pianura moderati/tesi dai quadranti occidentali.

Mare. Molto mosso a inizio giornata; in seguito moto ondoso in attenuazione fino a mare mosso o anche poco mosso in serata.

Martedì 12