Le previsioni meteo per il weekend: temperature in aumento

Sabato 28

Cielo: Cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Le minime alle quote più alte saranno stazionarie o in leggero aumento, altrove subiranno una contenuta diminuzione; per le massime, prevarrà un moderato aumento.

Venti: In quota deboli o più spesso moderati, generalmente dai quadranti nord-orientali; altrove, perlopiù deboli con direzione variabile.

Mare: In genere poco mosso, al più mosso nelle primissime ore al largo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Domenica 29

Cielo: Spazi di sereno anche ampi all'inizio specie in quota, per il resto cielo fino al pomeriggio da parzialmente nuvoloso a nuvoloso, poi da molto nuvoloso a coperto.

Precipitazioni: Nelle prime ore assenti e poi probabilità in aumento nel pomeriggio fino a bassa (5-25%) in montagna e nulla o molto bassa (0-5%) altrove, alla sera fino ad alta (75-100%) sulle zone montane, medio-alta (50-75%) sulla pianura settentrionale e medio-bassa (25-50%) su quella meridionale; si tratterà di fenomeni dapprima locali e modesti, infine da sparsi a diffusi e da deboli a moderati; limite delle nevicate in abbassamento serale, da 1300-1600 m a 1100-1400 m, specie sulle Dolomiti.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale.

Venti: Per gran parte della giornata prevalentemente deboli di direzione variabile, a parte alla sera, quando sono attesi moderati rinforzi dai quadranti meridionali sulle Prealpi e da quelli nord-orientali in pianura.

Mare: Quasi calmo nel pomeriggio, per il resto poco mosso.