Le previsioni meteo fino al weekend: pioggia e poi miglioramento

Le previsioni di Arpa Veneto



mercoledì 22. Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, specie sui rilievi e sulle zone settentrionali della pianura, salvo qualche possibile schiarita al pomeriggio; probabili foschie o nebbie nelle ore più fredde in pianura e qualche fondovalle.

Precipitazioni. Fin dalle prime ore precipitazioni sparse, a tratti diffuse, anche a carattere di rovescio, sui rilievi e sulle zone pedemontane (probabilità medio-alta 50-75%); fenomeni più locali potranno interessare anche le zone della pianura settentrionale (probabilità medio-bassa 25-50%). Altrove generalmente assenti. Limite della neve sui 1900/2100 m.

Temperature. Minime senza sensibili variazioni; massime in generale contenuto calo sulle zone montane, stazionarie altrove.

Venti. In pianura in prevalenza deboli dai quadranti orientali, a tratti moderati sulla costa specie verso sera. In quota tesi da Sud-Ovest.

Mare. In prevalenza poco mosso.