Le previsioni meteo della settimana

Le previsioni di Arpa Veneto

Almeno fino a giovedì il Veneto continuerà a trovarsi in posizione intermedia tra l'Anticiclone Subtropicale Africano in estensione da sud e un sistema depressionario che si sviluppa a nord dall'Oceano Atlantico all'Europa Orientale. Tale configurazione porterà un'alternanza di nuvole, piogge e rasserenamenti; in particolare le piogge saranno più probabili fino a lunedì, da mercoledì spesso sereno o poco nuvoloso.

lunedì 16. Fino al mattino alternanza di nuvole e rasserenamenti, dal pomeriggio spesso nuvoloso.

Precipitazioni. Probabilità medio-bassa (25-50%) fino al mattino e medio-alta (50-75%) dal pomeriggio; ci saranno vari piovaschi/rovesci/temporali, più probabilmente nella seconda metà di giornata.

Temperature. In calo, generalmente leggero o moderato, con minime a tarda sera; valori prossimi alla media.

Venti. In prevalenza deboli o moderati con direzione variabile.

Mare. Poco mosso.



martedì 17