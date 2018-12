Le previsioni meteo da domenica a mercoledì

Le previsioni di Arpa Veneto

domenica 9. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo locali nubi basse in pianura e in alcune zone prealpine, nonchè varie fasi di addensamenti sulle Dolomiti; nebbie sparse sulle zone pianeggianti e in qualche valle prealpina, specie a nord-est, in probabile parziale diradamento nelle ore centrali.

Precipitazioni. A tratti in quota da 1500-1800 m potrà verificarsi qualche leggera spruzzata di neve, in pianura e nelle valli al più non si esclude qualche occasionale breve pioviggine; probabilità bassa (5-25%) sulle Dolomiti, nulla o molto bassa (0-5%) altrove.

Temperature. In montagna subiranno contenute variazioni di carattere locale, in pianura diminuiranno.

Venti. In quota perlopiù tesi da nord-ovest, a tratti anche forti; nelle valli, da deboli a moderati per alcuni probabili episodi di Foehn; in pianura prevarranno venti deboli dai quadranti settentrionali, a parte moderati rinforzi dai quadranti nord-occidentali da fine pomeriggio sulle zone occidentali e meridionali.

Mare. Poco mosso.



lunedì 10.