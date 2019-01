I giorni della merla: perchè si chiamano così

Nel calendario sono il 29, il 30 e il 31 di gennaio, gli ultimi tre giorni del mese. Negli antichi calendari però gennaio aveva solo 28 giorni e proprio a questo dettaglio è legata una delle tante leggende che spiegano il perché questi giorni siano chiamati della merla e siano per definizione i più freddi dell'anno.

Si narra infatti che una merla, arrivata alla fine di gennaio, si fosse presa gioco di questo mese tanto gelido che per lei era ormai alle spalle. Gennaio però, sentendosi offeso, rubò tre giorni particolarmente freddi al mese di febbraio per punire la merla, rifugiatasi in un camino. Alla fine dei tre giorni, la merla uscì dal camino rimanendo per sempre grigia di fuliggine.

Il camino e la fuliggine sono elementi ricorrenti nelle storie legate ai tre giorni della merla. La storia più popolare è quella di una merla che, per tenere al riparo i proprio pulcini, costruì il nido in un camino. Per tre giorni lasciò i piccoli nel nido e, quando tornò, li trovò tutti neri di fuliggine.

Sono storie che tentano di spiegare anche l'origine della differenza di genere nei merli, dove i maschi sono tutti i neri mentre le femmine sono grigie. Ma i giorni della merla in alcune zone d'Italia vengono utilizzate anche per prevedere quando arriverà la primavera. Se i giorni della merla sono freddi, l'inverno sarà più corto e quindi la primavera arriverà prima. Viceversa se i tre giorni della merla sono caldi.