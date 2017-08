Grandinate sul Vicentino: danni e disagi

"Una linea di temporali (localmente produttivi di grandine) attraverserà il nostro territorio da nord-ovest a sud-est. Già da questo momento - rifersice Serenissima Meteo alle 20 di sabato - stanno abbordando l'estrema pianura/pedemontana nord occidentale tra veronese e vicentino. Abbiamo ricevuto le prime segnalazioni di grandinate segnatamente nella zona di Schio. Viste le caratteristiche sopra indicate, il suggerimento è di riparare i beni a rischio di danneggiamento, a partire dalle automobili".



Alle 22 i centralini dei numeri di emergenza erano letteralmente impazziti, tanto da non avere modo di conoscere l'entità esatta dei danni provocati dal forte temporale che si è abbattuto sul territorio.



A VALDAGNO LE STRADE SONO UN FIUME IN PIENA (video di F. Caneva)