Le previsioni meteo della settimana

Un'alta pressione con aria calda si spinge dall'Africa all'Europa orientale, ma la sua influenza anche sul Veneto è un po' limitata dalla presenza di una circolazione ciclonica sul Nord Atlantico; prevalgono dunque gli spazi di sereno, a fronte di qualche maggiore annuvolamento più probabile almeno a tratti sulle zone montane, dove specie martedì e mercoledì sarà più probabile qualche pioggia.

Tempo previsto

lunedì 17. Cielo da sereno a poco nuvoloso, salvo locali modesti addensamenti specie a ridosso dei rilievi nelle ore più calde.

Precipitazioni. Probabilità bassa (5-25%) di qualche piovasco o breve rovescio, anche temporalesco, sulle zone pedemontane.

Temperature. Senza notevoli variazioni o in lieve calo le massime.

Venti. Prevalentemente nord-orientali, deboli o moderati, in attenuazione nelle ore diurne.

Mare. In genere poco mosso, anche quasi calmo nel pomeriggio.



martedì 18. Cielo da sereno a poco nuvoloso, a parte qualche addensamento pomeridiano a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni. Più che altro nel pomeriggio sarà possibile qualche locale piovasco o rovescio anche a carattere temporalesco, con una probabilità che sarà al massimo bassa (5-25%) sull'alta pianura e nulla o molto bassa (0-5%) altrove.

Temperature. Rispetto a lunedì le minime saranno stazionarie o in locale leggera diminuzione, le massime subiranno variazioni lievi e distribuite in modo irregolare.

Venti. Generalmente deboli di direzione variabile, a parte temporanei moderati rinforzi dai quadranti orientali su costa e zone limitrofe.

Mare. Da poco mosso a quasi calmo.



Tendenza

mercoledì 19. Prevarrà un cielo poco nuvoloso, con significaitivi spazi di sereno specie fino al mattino e qualche nube in più almeno a ridosso dei rilievi nel pomeriggio; entro fine giornata potrà verificarsi qualche locale rovescio o temporale; le temperature minime subiranno un lieve calo, per quelle massime prevarrà un lieve aumento specie a sud.

giovedì 20. Cielo da sereno a poco nuvoloso, salvo qualche addensamento più che altro a ridosso dei rilievi nel pomeriggio, con probabilità piuttosto scarsa di qualche locale pioggia anche a carattere di rovescio o temporale; per le temperature prevarrà un lieve aumento.