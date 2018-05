Diluvio sul vicentino: strade e auto bloccate per allagamenti

I temporali che si sono abbattuti sul vicentino hanno causato disagi in tutta la provincia. I danni più ingenti a Montecchio Maggiore e a Brendola dove i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare delle persone rimaste incastrate in macchina a causa dell'acqua alta - arrivata fino a metà portiera - che non permetteva loro di uscire.

Decine le chiamate alla centrale dei pompieri per cantine allagate. I vigili del fuoco, assieme alla polizia locale sono al lavoro e hanno bloccato la circolazione in molte strade per permettere i lavori di ripristino della viabilità. Molte le automobili semi sommerse dall'acqua.

Sommersi dall'acqua anche il sottopasso di Altaville una corsia dell'autostrada all'altezza di Montecchio Maggiore.