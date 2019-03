Al via la Primavera

Le previsioni di ArpaVeneto

lunedì 18

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Cielo da poco a irregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti sulle zone orientali e in prossimità della costa. Residue locali precipitazioni sulle estreme zone orientali, in esaurimento nel corso del pomeriggio; in seguito fenomeni generalmente assenti salvo possibilità di qualche isolato piovasco su pianura sud e costa. Temperature in calo rispetto a domenica, con valori minimi raggiunti in serata. Venti in pianura da nord-est moderati, o anche tesi/forti lungo la costa e sulle zone limitrofe.

martedì 19. Da poco o parzialmente nuvoloso, nella prima parte della giornata, a sereno o poco nuvoloso in seguito.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in ulteriore lieve o contenuta diminuzione, con valori prossimi a zero anche in pianura; massime in aumento in pianura e nelle valli, senza notevoli variazioni in quota.

Venti. Da nord-est, o temporaneamente da est in pianura, deboli/moderati, a tratti tesi sul mare e lungo la costa.

Mare. Poco mosso sul litorale settentrionale, mosso altrove.



mercoledì 20. Tempo stabile con cielo sereno, ottima visibilità e clima asciutto.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in locale variazione con tendenza alla diminuzione in montagna; massime stazionarie in pianura, in aumento in montagna.

Venti. In prevalenza deboli/moderati da nord-est, a tratti moderati/tesi lungo la costa e sul mare.

Mare. Mosso o molto mosso, specie sul litorale centro-meridionale.



Tendenza