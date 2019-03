Il meteo della settimana: spolverata di neve sui monti

Le previsioni di Arpa Veneto

lunedì 25. Almeno fino al mattino prevarranno gli spazi di sereno, anche se all'inizio non si esclude qualche occasionale riduzione della visibilità in pianura, poi a partire dalle zone prealpine e infine su quelle pianeggianti si noteranno alcuni addensamenti nuvolosi.

Precipitazioni. Probabilità in aumento fino a medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti e medio-alta (50-75%) altrove, per fenomeni da locali a sparsi anche a carattere di rovescio od occasionale temporale che potranno interessare nelle ore centrali le zone prealpine, nel pomeriggio anche il resto delle zone montane e pedemontane, alla sera quelle pianeggianti con apparente transito verso sud-est; limite delle eventuali nevicate sui 1600-1900 m, in abbassamento.

Temperature. Le minime in montagna caleranno e saranno raggiunte alla sera, altrove subiranno contenute variazioni di carattere locale; le massime diminuiranno ovunque.

Venti. In quota da moderati nord-occidentali a tesi settentrionali, anche forti nelle ultime ore specie sulle Dolomiti; altrove da deboli a temporaneamente moderati di direzione variabile, con rinforzi di Foehn nelle valli almeno delle zone dolomitiche a fine giornata e rinforzi da nord-est in pianura nelle ore pomeridiane.

Mare. In prevalenza sarà poco mosso, salvo risultare quasi calmo all'inizio sottocosta e mosso in serata a sud.



martedì 26. Nelle primissime ore residua variabilità con spazi di sereno alternati a qualche addensamento nuvoloso sulla pianura centro-meridionale, poi cielo prevalentemente sereno.

Precipitazioni. Assenti, salvo in pianura una probabilità al più bassa (5-25%) nelle primissime ore a sud-est e poi nulla o molto bassa (0-5%) di locali modeste piogge.

Temperature. Le minime subiranno un contenuto calo specie sulle zone centro-settentrionali, le massime una diminuzione anche sensibile almeno sull'entroterra.

Venti. In quota nord-orientali, per gran parte della giornata forti ma in attenuazione specie alla sera; altrove nelle primissime ore deboli di direzione variabile salvo episodi di Foehn nelle valli e su qualche località pedemontana, poi deboli di direzione variabile nelle valli e sulle zone pedemontane, nord-orientali sul resto della pianura con locali moderati rinforzi su bassa pianura e costa.

Mare. In prevalenza sarà poco mosso, salvo risultare mosso nelle primissime ore a sud e quasi calmo nel pomeriggio sottocosta.



Tendenza