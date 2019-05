Le previsioni meteo per il weekend

Le previsioni di Arpa Veneto

venerdì 24. Inizialmente poco nuvoloso salvo maggiori addensamenti per residue nubi basse a ridosso dei rilievi, dalle ore centrali variabilità e tratti di instabilità, con annuvolamenti sparsi più consistenti su zone montane e pedemontane e schiarite anche ampie verso la costa.

Precipitazioni. Nella notte/primo mattino possibili residui fenomeni tra Prealpi e pianura centro-nord; in seguito probabilità in nuovo aumento fino a medio-bassa (25-50%) precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale sulle zone montane e pedemontane, sul resto della pianura probabilità bassa (5-25%) per locali fenomeni, in genere assenti sulla costa.

Temperature. Temperature minime in lieve aumento su zone montane e pedemontane e stazionarie in pianura, massime senza variazioni di rilievo o in leggero locale aumento. Valori termici prossimi alla media del periodo.

Venti. In quota in prevalenza deboli dai quadranti occidentali, altrove deboli variabili, a regime di brezza nelle valli e lungo la costa.

Mare. Poco mosso.



sabato 25. Crescente instabilità con frequenti annuvolamenti specie su zone montane e pedemontane, alternati a schiarite più significative su costa e pianura limitrofa.

Precipitazioni. Probabilità medio-alta (50-75%) su zone montane e pedemontane e da medio-bassa (25-50%) su pianura interna fino a risultare generalmente assenti sulla costa. Fenomeni anche a carattere di rovescio o locale temporale, sparsi o a tratti anche diffusi su zone montane e pedemontane, più locali in pianura.

Temperature. Senza variazioni di rilievo o in locale lieve aumento nei valori minimi e in diminuzione nei valori massimi in montagna.

Venti. In quota deboli o moderati dai quadranti meridionali; in pianura in genere deboli variabili, a regime di brezza lungo la costa.

Mare. In prevalenza poco mosso.



Tendenza