Allerta meteo, scuole aperte e sacchi pronti: occhi puntati sul livello del Bacchiglione

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile Regionale, emesso giovedì 14 novembre alle 14 ha decretato, relativamente al territorio vicentino, lo stato di preallarme (arancione) per la rete idraulica principale nell’area “Veneto B” ( Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone), e lo stato di attenzione (giallo) nell’area “Veneto E” (Basso Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone).

Per quanto riguarda la rete idrogeologica è stato dichiarato lo stato di allarme (rosso) per il “Veneto B” e lo stato di attenzione (giallo) per il “Veneto E”.

Pertanto, come stabilito nella riunione che si è svolta ieri nel tardo pomeriggio in Prefettura (parallelamente all’incontro organizzato a Palazzo Trissino che ha riunito gli assessori, i dirigenti e i tecnici comunali e di Aim Amcps) venerdì mattina alle 7 si è riunito il Coc (Centro operativo comunale), in forma ridotta, nella sede di Aim in contra’ Pedemuro San Biagio in cui tecnici e amministratori si sono radunati per monitorare la situazione e avviare le procedure necessarie.

Il Prefetto ha stabilito che le scuole della città, venerdì 15 novembre, rimarranno aperte. Aim Amcps ha concluso la preparazione dei sacchi di sabbia, nella sede di viale Sant’Agostino, che verranno collocati nei punti di distribuzione nel momento in cui fosse necessario.

Aim Ambiente, in questi giorni di consistenti precipitazioni piovose, dovendo comunque garantire la regolare erogazione del servizio di raccolta rifiuti, ha riservato particolare attenzione all’attività di spazzamento strade e di pulizia delle griglie di superficie delle caditoie, al fine di limitare la creazione di pozzanghere e ridurre eventuali disagi per pedoni e veicoli.

A questo proposito si invita la cittadinanza a verificare lo stato delle caditoie davanti alla propria abitazione e se possibile a liberarle nel caso fossero ostruite da fogliame, nello spirito di collaborazione. Se fosse necessario chiedere un intervento di tecnici per liberare caditoie, contattare Viacqua.

Come previsto dai piani, a partire dalle ore 8 circa la protezione civile comunale posizionerà le paratie a ponte degli Angeli.

Si invita chi non lo avesse ancora fatto a iscriversi al servizio “Sms di allarme”. Per registrarsi è necessario mandare un messaggio sms con il proprio nome, cognome e indirizzo al numero 3927338475. In caso di emergenza gli iscritti al servizio riceveranno informazioni sull'evoluzione della situazione

Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito del Comune di Vicenza www.comune.vicenza.it e sul sito Bacchiglione.it www.bacchiglione.it e sui profili Facebook https://www.facebook.com/cittadivicenza, Twitter @CittadiVicenza e Instagram @ComunediVicenza

AGGIORNAMENTO ALLE 10

Il sindaco Francesco Rucco, insieme al vicesindaco Matteo Tosetto e all'assessore con delega alla protezione civile Mattia Ierardi presenti al Coc stanno valutando l’evolversi della situazione in attesa dell’emissione del prossimo bollettino meteo.

Nelle prossime ore Viacqua posizionerà l’attrezzatura per installare le idrovore, nel caso in cui fosse necessario, in largo Goethe, in zona Stadio e in via Leoni. Inoltre, verrà messo a disposizione un auto-espurgo in zona stadio.

In alcuni punti verranno posizionate le transenne utili per delimitare la chiusura delle strade, nelle zone più sensibili, nel caso si verificassero allagamenti.