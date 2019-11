Maltempo, Prefettura ordina apertura dei COC

Su indicazione della Prefettura di Vicenza questa mattina sono stati attivati in tutti i comuni vicentini i Centro Operativi Comunali per far fronte all'allerta meteo diffusa su tutto il territorio provinciale e regionale.

Anche Valdagno ha attivato, a partire dalle 6 di venerdì, il proprio COC presso la sede della Protezione Civile Valle dell'Agno di via Gasdotto. Accanto ai volontari della Protezione Civile sono stati allertati i tecnici comunali e la Polizia locale.

Non si segnalano al momento particolari criticità. Restano sotto osservazione i movimenti franosi sul territorio valdagnese, in particolare in località Bergamini di Sotto, contrada Soldà, contrada Soldà e contrada Frassine. Occhi puntati anche sul torrente Agno che a Recoaro Terme ha già superato il primo livello di attenzione, così come il torrente Poscola a Castelgomberto, cresciuto di 20 cm in appena un'ora.

Per la restante parte della giornata odierna le precipitazioni dovrebbero attenuarsi, per intensificarsi nuovamente da domani e per l'intero fine settimana.

Non si segnalano al momento interruzioni di servizi, né chiusure di scuole sul territorio comunale di Valdagno.

Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e a tenere controllati gli aggiornamenti che daremo in caso di necessità sulla pagina Facebook del Comune di Valdagno, attraverso il servizio WhatsApp e il sito web www.comune.valdagno.vi.it. E' attivo 24 ore su 24 il numero verde di pronto intervento comunale 800 311 701.