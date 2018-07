Allerta temporali: vento e grandine lungo Pedemontana

In Veneto è in arrivo una perturbazione con fenomeni intensi più probabili e frequenti, nella notte e nelle prime ore di sabato mattina. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale avverte che dal pomeriggio di venerdì e nel corso di sabato sono attese condizioni di instabilità con frequenti rovesci e temporali.

Saranno probabili forti rovesci, raffiche di vento e locali grandinate, con quantitativi di precipitazione localmente consistenti. Il Centro ha diramato l’allerta ‘gialla’ per l’intero territorio regionale per possibili problemi alla rete fognaria e idrografica minore e avvisa i territori dei bacini delle aree montane e pedemontane del rischio di smottamenti e frane. Stato di attenzione ‘rinforzata’ per la frana di Borca di Cadore.