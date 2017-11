Allerta meteo per neve e ghiaccio su tutto il Vicentino

In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, preso atto del bollettino emesso mercoledì alle ore 13:00, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, dichiara per nevicate la fase operativa di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità dei fenomeni) per le zone dei fondovalle alpini e prealpini, dalle ore 18:00 di mercoledì 29, alle ore 24:00 di giovedì 30 novembre.

Giovedì sono previste precipitazioni prevalentemente modeste fino al pomeriggio, ma con neve che a tratti interesserà anche i fondovalle prealpini, dove si potrà arrivare ad accumuli localmente dell’ordine dei 5-10 cm. Giovedì sera calo termico con gelate diffuse fino in pianura: infatti, il clima particolarmente rigido, anche dopo l’evento nevoso, favorirà la formazione e la persistenza di ghiaccio.