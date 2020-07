Allerta maltempo: previsti forti temporali

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, per possibili forti temporali, ha emesso un nuovo avviso dichiarando lo stato di attenzione idrogeologica dalle ore 16:00 di lunedì alle ore 9:00 di domani, martedì 7 luglio, per i seguenti bacini idrografici del Veneto: Alto Piave; Piave Pedemontano; Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone; Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna; Livenza, Lemene e Tagliamento.

Le previsioni meteo Arpav indicano “per il pomeriggio-sera di oggi l’avvicinamento all’arco alpino di una saccatura con aria fredda in quota e il passaggio in serata/notte di un sistema frontale che porterà un significativo aumento dell’instabilità, in particolare tra il tardo pomeriggio di lunedì e le prime ore di martedì.

Sono previsti rovesci e temporali dapprima sulle Dolomiti, poi in estensione alle zone prealpine e pedemontane (specie centro orientali) e a parte della pianura (specie nord orientale): saranno possibili fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche, grandinate) specie sulle zone montane e pedemontane centro orientali e pianura nord-orientale. Sempre nella sera/notte, in concomitanza con il passaggio del sistema frontale e fino al primo mattino di martedì, è previsto un rinforzo dei venti fino a forti da nord/nordest, specie su costa e pianura limitrofa”.