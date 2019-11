Maltempo, livello del Bacchiglione in calo

Dopo la quota massima di 4.43 metri, raggiunta alle 22 di venerdì a ponte degli Angeli, il livello del fiume Bacchiglione è progressivamente calato senza che siano stati segnalati disagi o criticità. L’evento meteorologico di forte intensità, concentrato nel tardo pomeriggio di venerdì, ha provocato alcuni allagamenti puntuali e circoscritti, risolti in via naturale con lo smaltimento degli accumuli di acqua piovana.

Il Centro Operativo Comunale, presieduto dal sindaco Francesco Rucco, dal vicesindaco Matteo Tosetto e dall’assessore con delega alla protezione civile Mattia Ierardi, ha sospeso i lavori all’abbassamento del livello del Bacchiglione e tornerà operativo, salvo emergenze, a partire da sabato alle 16.

Resta comunque attiva la centrale operativa della Polizia locale al numero 0444545311, per eventuali emergenze.

“Ringrazio quanti hanno operato per la gestione di un evento che, seppur di intensità non elevata, ha rappresentato una criticità per la città che deve mantenere sempre alto il livello di attenzione – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco –. Purtroppo la fase di maltempo avrà una nuova ripresa domani pomeriggio, con possibile criticità nella notte tra sabato e domenica. Voglio rassicurare i cittadini ribadendo che la protezione civile e la polizia locale continueranno a monitorare l'evoluzione della situazione”.

Si invita chi non lo avesse ancora fatto a iscriversi al servizio “Sms di allarme”. Per registrarsi è necessario mandare un messaggio sms con il proprio nome, cognome e indirizzo al numero 3927338475. In caso di emergenza gli iscritti al servizio riceveranno informazioni sull'evoluzione della situazione.

AGGIORNAMENTO ALLE 8 DI SABATO

Il livello del Bacchiglione ha raggiunto i 2, 57 mt.

.