Ore contate per caldo e afa: in arrivo temporali intensi

Caldo al limite della sopportazione e poi pioggia torrenziale, vento e grandine devastante, poi ancora caldo. Il cambiamento del clima è una realtà con la quale dobbiamo fare i conti. E questa estate bizzarra ne è la prova lampante. Dopo i giorni di afa e di una canicola pesante, con temperature di molto sopra alla media stagionale, ci aspetta un fine settimana lungo all'insegna del maltempo. Tutti i previsiori lanciano infatti l'allerta tempolari. «L'anticiclone Subtropicale inizia a dare i primi segni di indebolimento, causa l'affondo da ovest di una saccatura nord-Atlantica, che come una lama andrà a tagliare questo promontorio anticiclonico che ci protegge da diversi giorni - scrive Serenissima Meteo - già da venerdì inizieremo a vedere i primi effetti, con l'aumento dell'instabilità convettiva da prima sui rilievi e successivamente in alcune zone di pianura nel corso della serata. Nel weekend questa saccatura si avvicinerà ulteriormente al nord Italia, portando maggiore instabilità associata a fenomeni temporaleschi anche di forte intensità». Dello stesso avviso le previsioni Arpav, che indicano l'inizio della nuvolosità a partire dalla serata di giovedì. Da venerdì pressione in diminuzione e dal pomeriggio ci saranno dei rovesci/temporali anche sulla pianura con conseguente calo delle temperature che sarà più significativo tra sabato e domenica, quando sono attese altre piogge. LE PREVISIONI Pomeriggio/sera di Giovedi 25

Sulla pianura in prevalenza cielo sereno o poco nuvoloso, sulla pedemontana a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso ma comunque senza precipitazioni. Sui monti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con rovesci/temporali locali sulle Prealpi e sparsi sulle Dolomiti. Le temperature rispetto a mercoledì sulla pianura saranno stazionarie e sui monti un po' in calo, molto sopra la media.

Venerdi 26

Cielo: Fino al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità in aumento fino anche a cielo nuvoloso sui monti e poi a tratti anche sulla pianura a partire dalle zone pedemontane.

Precipitazioni: Assenti nella prima metà di giornata. Nel pomeriggio sui monti probabilità medio-alta (50-75%) per rovesci/temporali diffusi, sulla pianura andando dalla costa alla pedemontana probabilità da bassa (5-25%) a medio-bassa (25-50%) per rovesci/temporali da locali a sparsi. Di sera probabilità bassa (5-25%) per residui piovaschi/rovesci in esaurimento.

Temperature: Rispetto a giovedì fino al mattino saranno stazionarie e dal pomeriggio in calo generalmente leggero o moderato, valori sopra la media anche sensibilmente.

Venti: Con direzione variabile; in prevalenza deboli/moderati, a tratti rinforzi durante i temporali.

Mare: Calmo fino al mattino, poco mosso dal pomeriggio.

Sabato 27

Cielo: Fino a metà mattina cielo sereno o poco nuvoloso, poi nuvolosità in aumento fino a cielo nuvoloso già entro fine mattina sui monti e nel corso del pomeriggio anche sulla pianura.

Precipitazioni: Assenti fino al primo mattino. Sui monti nel corso della mattinata probabilità in aumento fino a medio-bassa (25-50%) per rovesci/temporali da locali a sparsi. Tra il pomeriggio e la sera probabilità in ulteriore aumento fino ad alta (75-100%) sui monti e poi anche sulla pianura, per rovesci/temporali che entro fine giornata avranno interessato estesamente la Regione.

Temperature: In calo anche sensibile rispetto a venerdì con minime a tarda sera.

Venti: Con direzione variabile; in prevalenza deboli/moderati, a tratti rinforzi durante i temporali.

Mare: Da poco mosso a mosso col passar delle ore.

Domenica 28

Spesso nuvoloso con vari rovesci/temporali, temperature in calo.

Lunedi 29

Nella notte nuvolosità in diminuzione con residue piogge, dal mattino in prevalenza cielo poco o parzialmente nuvoloso e sui monti a tratti nuvoloso con qualche altra pioggia nel pomeriggio. Temperature in calo di notte e in aumento di giorno. Previsore: SV