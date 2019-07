Lo yoga è in gran voga anche a Vicenza: scopri i benefici e dove praticarlo

Lo Yoga è per tutti: bambini, anziani, donne in gravidanza, non importa se sei un atleta, se sei fuori forma o se non ti piaci allo specchio. Ti aiuterà a stare meglio, a rendere flessibile il tuo corpo, a bruciare calorie e mantenerti in linea, a sconfiggere l’ansia e a ridurre lo stress. Non vedrai solamente cambiamenti sul tuo corpo, ma anche sulla tua mente. Lo Yoga aumenterà la tua autostima, migliorerà la tua forza di volontà e ti farà stare meglio con te stessa/o o con gli altri. Puoi imparare iscrivendoti ad un corso e poi praticare ovunque in casa o all'aria aperta, da soli o in gruppo, basta un tappettino.

Più si pratica lo yoga e più crescono i neuroni. A dirlo non sono i guru della disciplina, ma uno studio realizzato dagli scienziati del Centro nazionale statunitense per la Medicina Alternativa e Complementare. Lo yoga – spiegano le due ricercatrici – promuove un aumento di volume in diverse aree coinvolte nella visione, nella concentrazione e nella consapevolezza di Sé. Più la pratica è costante, maggiori sono gli effetti sulla materia grigia.

Lo yoga è da sempre considerata una disciplina rigenerante, rivitalizzante e rilassante per il corpo e per la mente. Ha origini millenarie e ancora oggi viene utilizzata da milioni di persone nel mondo per la cura e il mantenimento del proprio equilibrio psicofisico. Forse non lo sai, ma lo yoga nasce quando la filosofia, psicologia, igiene, spiritualità non erano dottrine distinte, ma erano un unico corpo di conoscenze messe al servizio del benessere dell'uomo. Per questo lo yoga è una pratica dove filosofia, psicologia, igiene, pratiche meditative e corporee convergono per il benessere generale. I benefici dello yoga quindi sono tantissimi.

Yoga: benefici fisici

Tonifica i muscoli e rinforza il corpo,

aumenta la flessibilità,

aiuta a sciogliere le tensioni nei punti critici (cervicali, lombari, spalle).

eliminare le tossine

e aumentare le difese immunitarie,

migliora la postura,

riequilibra i centri energetici,

aiuta a mantenere sotto controllo il peso migliorando la digestione ed assimilazione dei cibi.

Elimina dolori alla schiena,

rinforza il cuore

l’apparato circolatorio,

migliora le performance sportive,

migliora la respirazione.

Benefici interiori

Praticato regolarmente permette di ridurre stress e ansia, di migliorare la qualità del sonno, aiuta a ritrovare coraggio e fiducia in se stessi. Ci insegna inoltre a gestire le emozioni come rabbia, paura, tristezza, donandoci una maggior consapevolezza, una conoscenza profonda di noi stessi… Non vi basta?

Rafforza il corpo e aiuta a rilassarsi. Lo yoga, un’antica disciplina indiana che consente di coniugare equilibrio psicologico e fisico tramite esercizi di respirazione e particolari posizioni del corpo, è una disciplina ricca e variegata. Uno dei più grandi ostacoli che chi si sente incuriosito da questa pratica si trova a dover affrontare è proprio la scelta della tipologia di corso da seguire.

Ecco i principali tipi di yoga e quali sono i benefici documentati per la salute.

Hatha, un buon modo per iniziare

Hatha è un termine molto generale che può comprendere qualsiasi tipo di esercizio fisico tipico di questa disciplina. Nel gergo yoga contemporaneo, hatha ha finito per identificarsi con un modo di praticare lento e delicato. La classe di hatha yoga può essere un buon modo per iniziare questa pratica perché fornisce un’introduzione alle posizioni yoga di base in un ambiente informale.

Ashtanga, una sfida in movimento

L’Ashtanga è uno stile di yoga intenso e fluido che prevede una serie di posizioni eseguite sempre nello stesso ordine. Richiede una pratica costante ed una buona preparazione fisica a causa del costante movimento.

Bikram o Yoga caldo

L’Hot yoga, o yoga caldo, è stato introdotto per la prima volta da Bikram Choudhury, il cui nome è diventato sinonimo di una pratica che si svolge in una stanza riscaldata a 95-100 gradi. Il calore consente un efficace allentamento delle tensioni muscolari e favorisce il rilassamento.

Kundalini, respiro e movimento

Il movimento del corpo accompagnato dalla respirazione è una caratteristica comune a tutte le forme di Yoga ma viene particolarmente enfatizzata in Kundalini. Questa tipologia di yoga enfatizza particolarmente la sincronia tra respirazione e movimento fisico.

Power Yoga

A metà degli anni ’90, alcuni insegnanti addestrati nello yoga tradizionale si sono messi a cercare un modo per fare diventare lo yoga più accessibile alle persone. Il power yoga è stato inizialmente influenzato dall’intensità dell’Ashtanga ma ha poi permesso la variazione nell’elenco delle pose a discrezione dell’insegnante.

I benefici per gli ammalati

Negli ultimi anni diversi studi scientifici hanno dimostrato che lo yoga, nei suoi diversi stili, comporta notevoli benefici per la salute. Diversi studi dimostrano un miglioramento in pazienti affetti da patologie come il diabete, l’ipertensione e la sindrome ansioso depressiva. Nella popolazione anziana, in particolare, la pratica regolare dello yoga migliora significativamente la funzione cardiaca e respiratoria, le performance fisiche e cognitive sia nei soggetti sani che nei pazienti affetti da malattia di Parkinson; infine lo Yoga è in grado di ridurre i livelli di stress e favorisce un migliore riposo notturno.

Duecento milioni di uomini e donne, in tutto il mondo. E 37 milioni soltanto negli Stati Uniti. Sono questi i numeri, in continua crescita, dei praticanti dello yoga, la disciplina orientale diventata ormai molto più di una moda, ma una vera tendenza all’interno di nuovi stili di vita. Praticare lo yoga aiuta a ritrovare l’armonia con il corpo, l’anima e la mente: si tratta infatti di una disciplina che ci aiuta a stare meglio in quanto riduce gli stati di ansia e depressione e ci aiuta a mantenerci in forma e in salute.

Ecco alcuni dei migliori centri dove particare yoga a Vicenza

Yoga Institute di Manente Daniela

Lezioni collettive per principianti, praticanti avanzati ed insegnanti, yoga in stato interessante, yoga per runners, lezioni private per casi particolari,

Centro yoga

Contrà S. Faustino, 17 - VI

Telefono: 0444 542642



So-Ham Studio Yoga

Centro yoga

Via Zamenhof, 709 - Vicenza

340 509 7044

Shri Yoga Vicenza

Centro yoga

Contrada Porta Santa Lucia, 79/a, Vicenza



Ganapati Scuola di Yoga

Vicenza VI

340 592 1181



Centro Shanti Yoga

Palestra

Via Goffredo Mameli,

Vicenza

Aśvattha ASD

Centro yoga

Vicenza

349 478 8534



Centro Yoga Ganesh

Centro yoga

Vicenza VI

380 644 0640



Ikaro Centro Salute

Palestra

Vicenza VI

0444 505711

YogaStudioVicenza

Centro yoga

Vicenza

0444 507572



Centro di Meditazione Siddha Yoga

Centro yoga

Arcugnano VI

0444 347094



Associazione Areté

CENTRO ZEN VICENZA

Palestra

Vicenza

338 201 8235



INFINITYOGA

Centro yoga

Monteviale VI

348 324 2076



STUDIO YOGA NAMASTE'

Centro yoga

Parco Città Vicenza

Vicenza VI

349 727 2147