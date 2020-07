Cerchi parcheggio a Vicenza? Ecco le aree di sosta più vicine al centro

A volte quello che ci frena nel prendere l’auto per i nostri spostamenti non è tanto la paura di guidare ma l’ansia di non trovare un parcheggio o di trovarne uno troppo caro o, peggio, lontano dalla nostra destinazione con conseguente perdita di tempo ed energie.

Per chi arriva in auto a Vicenza è utile sapere quali sono le aree di sosta disponibili, ricordate che c'è una ZTL sempre attiva. Si può scegliere tra parcheggi molto vicino alle piazze ma anche più costosi e zone un pochino decentrate ma con tariffe di sosta ridotte o magari gratuite. Sono oltre 8.500 i posti auto che garantiscono una veloce accessibilità al centro storico. I parcheggi più centrali sono il Park Verdi e il Park Fogazzaro, che nei giorni festivi applicano tariffe agevolate.

PARCHEGGI NEI PRESSI DELLA STAZIONE E DELLE PIAZZE

Sia che si prenda il treno sia che si debbano fare commissioni vicino alla stazione, la città dispone di pagamento comodi e capienti. Il più vicino è di 290 posti auto, sito di fronte alla stazione, è aperto dalle 5 alle 24 con assistenza al citofono dalle 6 all’una. La tariffa oraria è di 1.50 euro, giornaliera di 21. Esiste la possibilità di fare un abbonamento mensile di 80 euro che diventano 50 se si ha anche l’abbonamento al treno.

Il Parcheggio Verdi (viale Verdi) è sotterraneo e dista 500 metri dalla stazione ed è del circuito AIM. Ha una capacità di 590 posti che sono gratis fino a 15 minuti di sosta. La tariffa giornaliera feriale dalle 8 alle 18 è di 0,50 euro ogni 15 minuti fino a 9,00 euro in totale scadente alle 24 nei festivi arriva fino a 5 euro totali. La tariffa serale 18-20 è di 0,50 euro all’ora quella 20-24 0,50 ogni 2 ore e la notturna da mezzanotte alle 8 è di 0,50 euro totali. Anche il parcheggio Bologna in Viale Bologna è del circuito AIM, offre 65 posti e dista sempre 500 metri dalla stazione.

PARCHEGGI CON NAVETTA - Esistono anche parcheggi il cui biglietto comprende l’utilizzo della navetta verso la stazione come il Cricoli (via Pforzheim- Parco Astichello) e il Park Stadio.

Mappa dei Parcheggi e relativi costi a Vicenza

Con sbarra

1. Parcheggio Bandiera (1,8 km di distanza dal centro storico)

2. Parcheggio Bologna (in centro storico)

3. Parcheggi Borgo Berga (1,1 km di distanza dal centro storico)

4. Parcheggio Canove (in centro storico)

5. Parcheggio Cattaneo (1,4 km di distanza dal centro storico)

6. Parcheggio Fogazzaro (in centro storico)

7. Parcheggio Matteotti (in centro storico)

8. Parcheggio Verdi (in centro storico)

Parcheggio Bandiera

Il parcheggio Bandiera si trova in viale Fratelli Bandiera, in prossimità del complesso ospedaliero di Vicenza. A due passi da Parco Querini e dal Parco dell’Astichello, questo posteggio dispone di 226 posti auto.

Tariffe in vigore:

Gratis fino a max 15′ di sosta

Tariffa diurna 08.00 – 20.00: € 0,20 per i primi 60′ e quindi € 0,30 ogni 20′ successivi

Tariffa serale-notturna 20.00 – 00.00: € 0,20 forfait

Parcheggio Bologna

Il parcheggio Bologna è nel piazzale Bologna, nelle sue vicinanze si può trovare la Chiesa di Santa Maria Nuova (opera di Andrea Palladio). A due passi dal centro storico di Vicenza, questo posteggio dispone di 65 posti auto.

Tariffe in vigore:

Gratis fino a max 15′ di sosta

Tariffa diurna feriale 08.00 – 20.00: € 0,50 ogni 15′

Tariffa diurna festiva 08.00 – 20.00: € 0,50 ogni 15′ – importo massimo € 5,00 a forfait fino alle 20.00

Tariffa serale 20.00 – 00.00: € 1,00/ora

Tariffa notturna 00.00 – 08.00: € 0,50 a forfait

Parcheggi Borgo Berga

Nel nuovo complesso urbanistico “Borgo Berga” sono stati costruiti tre diversi parcheggi. Nelle vicinanze si possono trovare la Chiesa di Santa Chiara e l’Arco delle Scalette, uno dei punti di partenza per salire alla Basilica di Monte Berico.

A pochi minuti a piedi dal centro di Vicenza, questi tre posteggi dispongono di un totale di 468 posti auto.

Tariffe in vigore:

Gratis fino a max 15′ di sosta

Tariffa diurna 08.00 – 20.00: € 0,50 ogni 20′

Tariffa serale 20.00 – 00.00: € 1,00/ora

Tariffa notturna 00.00 – 08.00: € 0,50/ora

Parcheggio Borgo Berga Market (posti totali 179)

Tariffe in vigore:

Gratis fino a max 120′ di sosta clienti Supermercato quindi si applica:

Tariffa diurna 08.00 – 20.00: 1° ora: € 1,00/30′, dalla 2° ora: € 1,00/15′

Tariffa serale 20.00 – 00.00: € 1,00/ora

Tariffa notturna 00.00 – 08.00: € 0,50/ora

Parcheggio Canove

Il parcheggio Canove è in contrà Canove, in pieno centro storico, e dispone di 200 posti auto. Nelle sue vicinanze si possono trovare la Loggia del Capitaniato, la Chiesa di Santa Corona, il Teatro Olimpico (tre opere di Andrea Palladio) e il Palazzo Leoni Montanari, sede vicentina delle Gallerie d’Italia.

Tariffe in vigore:

Gratis fino a max 15′ di sosta

Tariffa diurna feriale 08.00 – 20.00: € 0,50 ogni 15′

Tariffa diurna festiva 08.00 – 20.00: € 0,50 ogni 15′ – importo massimo € 5,00 a forfait fino alle 00.00

Tariffa serale 20.00 – 00.00: € 0,50/ora

Tariffa notturna 00.00 – 08.00: € 0,50 a forfait

Parcheggio Cattaneo

Il parcheggio Cattaneo si trova in via Cattaneo, nelle immediate prossimità del teatro comunale di Vicenza e della Chiesa dei Santi Felice e Fortunato.

A due passi dal centro, dispone di 245 posti auto.

Tariffe in vigore:

Gratis fino a max 15′ di sosta

Tariffa diurna feriale 08.00 – 18.00: € 0,80/ora o frazione di ora

Tariffa diurna festiva 08.00 – 18.00: € 0,80/ora o frazione di ora – importo massimo € 5,00 a forfait fino alle 18.00

Tariffa serale 18.00 – 20.00: € 0,50/ora

Tariffa serale 20.00 – 24.00: € 0,50/2 ore

Tariffa notturna 00.00 – 08.00: € 0,50 a forfait

Parcheggio Fogazzaro

Il parcheggio Fogazzaro si trova in contrà Pedemuro San Biagio, nel pieno centro di Vicenza, e dispone di 405 posti auto. Nelle sue vicinanze, ci sono la Chiesa di San Lorenzo, il Palazzo da Schio e il Palazzo Barbaran da Porto.

Questi ultimi due palazzi sono ad opera di Andrea Palladio, tanto che il Palazzo Barbaran è anche sede del Palladio Museum.

Tariffe in vigore:

Gratis fino a max 15′ di sosta

Tariffa diurna feriale 08.00 – 18.00: € 0,50 ogni 30′

Tariffa diurna festiva 08.00 – 18.00: € 0,50 ogni 30′ – importo massimo € 4,00 a forfait fino alle 18.00

Tariffa serale 18.00 – 20.00: € 0,50/ora

Tariffa serale 20.00 – 00.00: € 0,50/2 ore

Tariffa notturna 00.00 – 08.00: € 0,50 a forfait

Parcheggio Matteotti

Il parcheggio Matteotti è in piazza Giacomo Matteotti e dispone di 46 posti auto.

Si trova a fianco della pinacoteca civica di Vicenza, Palazzo Chiericati, e a due passi dal Teatro Olimpico e dalla Basilica Palladiana. Tutti questi edifici sono opera di Andrea Palladio.

Tariffe in vigore:

Gratis fino a max 15′ di sosta

Tariffa diurna 08.00 – 20.00: € 0,50 ogni 15′ fino a 2 ore, € 2,00 ogni 30′ oltre le 2 ore

Tariffa serale 20.00 – 00.00: € 0,50/ora

Tariffa notturna 00.00 – 08.00: € 0,50 a forfait

Parcheggio Verdi

Il parcheggio Verdi si trova in viale Verdi e dispone di 550 posti auto.

Situato alle porte del centro storico di Vicenza, nelle sue vicinanze si possono trovare la Loggia Valmarana e il Palazzo Capra, entrambi opera di Andrea Palladio. Inoltre, il Duomo (o Cattedrale di Santa Maria Annunciata) è a pochi minuti a piedi di distanza.

Tariffe in vigore:

Gratis fino a max 15′ di sosta

Tariffa diurna feriale 08.00 – 18.00: € 0,50 ogni 15′ – importo massimo € 9,00 a forfait fino alle 00.00

Tariffa diurna festiva 08.00 – 18.00: € 0,50 ogni 15′ – importo massimo € 5,00 a forfait fino alle 18.00

Tariffa serale 18.00 – 20.00: € 0,50/ora

Tariffa serale 20.00 – 24.00: € 0,50/2 ore

Tariffa notturna 00.00 – 08.00: € 0,50 a forfait

Parcheggio Cricoli

Il parcheggio Cricoli si trova in via Pforzheim, tra il parco dell’Astichello e Viale Cricoli. Dispone di 542 posti auto e un servizio Centrobus per raggiungere il centro città.

Tariffe in vigore:

Tariffe Centrobus: 1 persona € 2,40

Fino a 5 persone € 3,60 (€ 2,40 + € 1,20)

Camper 5 persone € 8,40

Abbonamenti a € 13,00/mese

Servizi:

Servizio Centrobus (Linea 30) fornito da SVT Srl.

Sosta Camper con servizio “camper service” e servizio bus navetta (Linea 30) per il Centro fornito da SVT Srl.

Stalli sosta bus turistici all’esterno del parcheggio.

Parcheggio Stadio

Il parcheggio Stadio si trova in via Bassano, in prossimità dello stadio di Vicenza. Dispone di 605 posti macchina e di un servizio Centrobus per raggiungere il centro città.

Tariffe in vigore:

Tariffe Centrobus: 1 persona € 2,40

Fino a 5 persone € 3,60 (€ 2,40 + € 1,20)

Camper 5 persone € 8,40

Abbonamenti a partire da € 20,00/mese (lavoratori 5 gg.)

Servizi:

Servizio Centrobus (Linea 10) fornito da SVT Srl.

Sosta Camper con servizio “camper service” e servizio bus navetta (Linea 10) per il Centro fornito da SVT Srl.

Stalli sosta bus turistici all’esterno del parcheggio.