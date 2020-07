Multe: elenco delle tabaccherie in cui è possibile pagarle a Vicenza

Prendere una multa è una scocciatura, ancora più è effettuare il pagamento. Per evitare di perdere tempo con file all'Ufficio Postale può essere una buona strategia recarsi da un tabacchino abilitato. Il servizio di "pagamento facilitato" consente al cittadino, al quale sia stata elevata dalla Polizia Locale o dagli Accertatori del traffico una contravvenzione per violazione al Codice della Strada, di pagare la sanzione presso una qualsiasi tabaccheria - ricevitoria del Lotto che sia punto autorizzato LIS (Lottomatica Italia Servizi) e che come tale esponga la vetrofania.

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando la schedina lasciata sul parabrezza dell'auto insieme all'avviso di accertamento della violazione o in distribuzione presso il punto autorizzato; in mancanza il gestore della Ricevitoria può digitare i dati della violazione direttamente sul terminale.

Se il pagamento arriva entro i primi cinque giorni dalla notifica del verbale, si ottiene uno sconto del 30% (a condizione però che l’infrazione commessa non comporti la decurtazione dei punti della patente).

Se il saldo della multa avviene dopo i 60 giorni dalla notifica del verbale, sfuma automaticamente la possibilità di pagare la contravvenzione in misura ridotta e scattano ulteriori sanzioni per il ritardo.

Fortunatamente nella maggior parte dei casi il cittadino può vedere dove si può pagare la multa sul verbale stesso; ma è importante sapere che esistono comunque diverse opzioni. Puoi pagare una multa:

presso le tabaccherie/ricevitorie del lotto convenzionate, ossia quelle che espongono l’apposito logo all’esterno;

presso le ricevitorie Sisal convenzionate;

presso gli uffici postali o in banca;

presso gli uffici del corpo di polizia municipale del Comune che ha elevato la contravvenzione;

tramite bonifico bancario online.

La multa può essere pagata:

in contanti

tramite bancomat o carta di credito

con bonifico bancario o postale.

Il metodo più semplice per il pagamento di una multa resta comunque quello di recarsi in una tabaccheria che sia anche una ricevitoria convenzionata Lottomatica Italia Servizi (Lis), al cui esterno si trova esposto il relativo logo.

Come pagare la multa a Vicenza

Quando il cittadino si reca presso una della tabaccherie convenzionate, il gestore può effettuare il pagamento:

tramite la lettura ottica di un codice a barre apposto sul bollettino di pagamento inviato insieme al verbale. Questa modalità, totalmente gratuita sia per il Comune che per il cittadino, riduce ulteriormente le possibilità di errore da parte del gestore del punto Lis nel momento della trascrizione (assicura la verifica in tempo reale della validità del codice e la sua corrispondenza univoca al bollettino da pagare). Con la lettura ottica del codice a barre inoltre, si riducono, per il cittadino, i tempi di attesa e i possibili errori di digitazione presso le ricevitorie abilitate;

oppure digitando direttamente sul terminale i dati della violazione riportati nel verbale, i quali più dettagliatamente consistono: nella targa del veicolo; nel codice Istat del Comune; nel numero identificativo dell’avviso nell’importo della multa; nella data di rilevazione della violazione; nella data di notifica del verbale.



Il pagamento può essere effettuato in contanti oppure con le carte prepagate Lottomatica. L’importo massimo consentito è di € 1.500. Una volta effettuato il pagamento, ti verrà rilasciata una ricevuta in carta filigranata antifalsificazione, sulla quale sono riportati gli estremi dell’avviso. Tale ricevuta certifica l’avvenuto versamento e va conservata per 5 anni. Il servizio è attivo tutti i giorni sia la mattina sia il pomeriggio. Tuttavia ci sono delle commissioni da pagare: è previsto infatti il versamento di circa € 2 a titolo di corrispettivo aggiuntivo.

Seguendo lo stesso metodo è possibile pagare una multa anche presso le ricevitorie Sisal che espongono l’apposito logo.

Tabaccherie abilitate al pagamento delle multe a Vicenza

Tabaccheria Gaspari

Via dei Cairoli, 78

Aperto fino alle ore 19:45 · 0444 560050

Tabaccheria Il Villaggio del Sole

Via Brigata Granatieri di Sardegna, 35

Aperto fino alle ore 19:30 · 0444 569988

Tabaccheria 41 di Sella Renzo

Tabaccheria · Corso dei Santi Felice e Fortunato, 360

Aperto fino alle ore 19:00 · 0444 287918

Tabaccheria Edicola San Felice Vicenza

Corso S. Felice Fortunato, 216

Aperto fino alle ore 19:30 · 0444 040528



Tabaccheria Di Ciuffreda Giuseppe

Via Battaglione Framarin, 60

Aperto fino alle ore 20:00 · 0444 963766

Tabaccheria Cremaro Filippo

Contrà Mure Porta Nova, 57

0444 544064

Tabaccheria Saugo Romano

Viale Venezia, 21/14

Aperto fino alle ore 19:30 · 0444 543033

Tabaccheria Il Tabaccaio Di Bertoldo Natalina

Contrà Porti, 5

Aperto fino alle ore 19:30 · 0444 546223

Tabaccheria Scala Davide

Viale Sant' Agostino, 61

0444 567143

Tabaccheria Menardi Antonio

Viale Verona, 89

Aperto fino alle ore 19:00 · 0444 563061

Tabaccheria · Str. Padana verso Padova, 60

Aperto fino alle ore 21:00 · 0444 910934

Tabaccheria Migliore

Piazza delle Erbe, 16

Aperto fino alle ore 20:30 · 0444 322839

Veller Virgilio

Viale Trieste, 252

Aperto fino alle ore 21:00 · 0444 507803

TABACCHERIA S. LORENZO

Corso Antonio Fogazzaro, 60

0444 546292

Tabaccheria Legione Antonini Di Zordan Francesca

Via Legione Antonini, 150

Aperto fino alle ore 19:30 · 0444 571070

Tabaccheria Edicola Bacco E Tabacco Di Chiumento Paolo

Via Adige, 113

0444 928556

Tabaccheria Dalla Vecchia Rosanna

Via Generale Giacomo Medici

0444 920101

Tabaccheria Manfrin

Via Lago di Molveno, 7

0444 927601

Santacatterina Francesco

Via S. Agostino, 18

0444 289100

Cartoleria Bar Tabaccheria Perli

Viale Italia, 103

Aperto fino alle ore 19:00 · 0444 521616



Noale Guido

Piazza Monza, 32

Aperto fino alle ore 20:00 · 0444 590159

Perdon Carlo

Via Vicenza, 16

Aperto fino alle ore 19:30 · 049 871 3803



Tabaccheria · Viale Trieste, 4

Aperto fino alle ore 19:30 · 0444 694588

Edicola Tabaccheria La Quercia Di De Facci Cristina

Tabaccheria · Via Vincenzo Gioberti, 2

Aperto fino alle ore 19:30 · 0444 970954



Bar Tabaccheria edicola valori bollati caffè Mercato

Viale Mercato Nuovo, 26/28

Aperto fino alle ore 19:30 · 0444 960006

Bar Tabacchi Armony

Strada Provinciale 46 del Pasubio, 327

Aperto fino alle ore 21:30 · 0444 980346

Tabaccheria Cianci Mauro

Piazza G. Marconi, 6

0444 601507

Tabaccheria Piccoli Antonio

Piazza Chiesa, 46

Aperto fino alle ore 19:00 · 0444 585352

Vigolo Vallì Tabaccheria

Via V. Veneto, 101

Aperto fino alle ore 19:30 · 0444 415231



Tutte le tabaccherie convenzionate le trovate sul sito di Lottomatica e di Sisal.