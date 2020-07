Dove richiedere contrassegno disabili a Vicenza

Il contrassegno disabili è lo strumento pensato per facilitare la circolazione e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto di persone con problemi di deambulazione o non vedenti. E' un tagliando con il simbolo grafico di una carrozzina che permette di usufruire anche di zone vietate alla generalità dei veicoli.

Si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza, più esattamente dal sindaco (art.188 del Codice della Strada, CdS, e art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS).

Formalmente è un atto amministrativo che rimane di proprietà comunale anche se affidato alla detenzione temporanea della persona fisica indicata. Il contrassegno ha la durata di cinque anni, anche se la disabilità è permanente. Quando i cinque anni sono scaduti, può essere rinnovato.

Può essere rilasciato anche a tempo determinato nel caso di invalidità temporanea del richiedente.

Deputato al rilascio è l’ufficio comunale del luogo di residenza del beneficiario, previa apposita richiesta corredata dal certificato dell’Ufficio di medicina legale dell’ASL, attestante le condizioni di salute che danno diritto al permesso.



Nel contrassegno sono presenti una foto formato tessera del titolare, la sua firma e un ologramma adesivo che contribuiscono ad attestare la veridicità del permesso e a contrastare, di conseguenza, abusi e falsificazioni.

Il contrassegno per persone con disabilità consente:

la circolazione in zone a traffico limitato (Ztl) la sosta:

a) negli stalli riservati alla categoria;

b) nelle aree di sosta a tempo determinato (disco orario) senza limiti di tempo;

c) nelle zone a pagamento (spazi blu) gratuitamente e senza limiti di tempo, nel territorio del Comune di Vicenza.

Il contrassegno può essere utilizzato:

dalla persona disabile titolare del permesso;

dall'accompagnatore della persona disabile titolare del permesso (l'accompgnatore può utilizzare il permesso senza la persona con disabilità a bordo solo nel caso in cui abbia appena accompagnato o stia per andare a prendere il titolare del permesso; la polizia locale che fermasse l’accompagnatore con il contrassegno ma senza persona con disabilità a bordo, procederà a verificare la veridicità della dichiarazione dell’accompagnatore e, nel caso questa non corrispondesse al vero, procederà al ritiro immediato del contrassegno).

Come fare a Vicenza

Per ottenere il certificato del medico legale occorre rivolgersi al distretto di via Albinoni 7 (tel. 0444229520, 0444229512 e 0444229513). È necessario prenotare la visita chiamando il numero verde 800064960 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.45.

Contrassegno definitivo con validità 5 anni

A) Rilascio nuovo contrassegno

Per il rilascio di un nuovo contrassegno è necessario presentare domanda utilizzando il modulo richiesta contrassegno CUDE allegando il certificato rilasciato dal medico del distretto o la copia del verbale della commissione medica e 2 fotografie formato tessera.



Per ottenere il certificato medico è necessario rivolgersi ai distretti sanitari dell'AUlss 8 Berica, previo appuntamento al numero verde 800064960, e farsi rilasciare dal medico legale la certificazione che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta oppure è un non vedente.



In alternativa, per chi si è sottoposto a visita presso la commissione medica, è possibile portare copia del verbale della commissione medica integrata, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, in cui deve essere certificata la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.

B) Rinnovo contrassegno

Allo scadere dei 5 anni è possibile rinnovare il contrassegno presentando il modulo richiesta contrassegno CUDE, un certificato del proprio medico di base che confermi il persistere delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il contrassegno e due foto formato tessera recenti.

C) Cambio targa su permesso valido

In caso di necessità, per modificare le targhe su un permesso valido, occorre presentare domanda utilizzando il modulo Persone con disabilità - Inserimento o cambio targa per la ZTL

ATTENZIONE: Nel caso di invio di un inserimento o cambio targa a mezzo email (posta elettronica) occorre accertarsi del corretto invio della richiesta, che sarà confermato alla ricezione di apposita email di risposta da parte dell'ufficio.

Contrassegno temporaneo

Il contrassegno può essere rilasciato anche a persone che si trovino in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro. Deve trattarsi, comunque, di patologie di tipo transitorio che riducono gravemente la deambulazione.



È necessario presentare domanda compilando il modulo richiesta contrassegno CUDE con marca da bollo e allegando il certificato rilasciato dal medico del distretto o la copia del verbale della commissione medica di cui sopra, unitamente a una seconda marca da bollo per il rilascio del contrassegno. Occorre, inoltre, portare 2 fotografie formato tessera.



Per ottenere il certificato medico è necessario rivolgersi ai distretti sanitari dell'AUlss 8 Berica, previo appuntamento al numero verde 800 064960, e farsi rilasciare dal medico legale la certificazione che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e il periodo di durata dell'invalidità.



In alternativa, per chi si è sottoposto a visita presso la commissione medica, è possibile portare copia del verbale della commissione medica integrata, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, in cui deve essere certificata la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta e il periodo di durata dell'invalidità.

Nota

Il contrassegno unificato disabili europeo (Cude) deve essere ritirato unicamente dal richiedente che dovrà apporre sullo stesso la propria firma.

Inserimento e cambio targhe di Cude rilasciati da altri Comuni

Il cittadino in possesso di Cude rilasciato da altri Comuni, per accedere in Ztl a Vicenza, deve chiedere l'inserimento o il cambio di targa nel database del Comune di Vicenza permessi in Ztl, utilizzando il modulo Persone con disabilità - Inserimento e cambio targa per la ZTL

ATTENZIONE: Nel caso di invio di un inserimento o cambio targa a mezzo email (posta elettronica) occorre accertarsi del corretto invio della richiesta, che sarà confermato alla ricezione di apposita wmail di risposta da parte dell'ufficio.

Dove e quando

Avviso

ATTENZIONE: Nell'ambito delle misure predisposte per il contenimento della diffusione del COVID-19 (Coronavirus) si potrà accedere all'ufficio solo previo appuntamento, da prenotare telefonicamente o via email, attendendo la risposta di conferma.

La scadenza del contrassegno unificato disabili europeo (Cude) è stata prorogata al 31 agosto 2020, pertanto la possibilità di prenotare un appuntamento online per richiedere tale rinnovo è stata sospesa e sarà ripristinata al termine dell'emergenza (chi deve invece richiedere un permesso per la prima volta deve richiedere appuntamento telefonicamente o via email, attendendo la risposta di conferma).

Ufficio Relazioni con il pubblico (Urp)

Palazzo degli Uffici

Indirizzo: piazza Biade 26 (piano terra)

Telefono: 0444221360 (attivo da lunedì a venerdì 9 - 12.30, martedì e giovedì anche 15.30 -17)

Orario di apertura al pubblico:

Per accedere allo sportello i cittadini devono munirsi di ticket numerico progressivo ritirabile al display eliminacode presente nella sala d'attesa per il pubblico (atrio Palazzo degli Uffici), fino all'esaurimento degli accessi disponibili. I cittadini che hanno effettuato la prenotazione online del servizio non devono, invece, munirsi di ticket perché accedono allo sportello con il numero di prenotazione.

lunedì dalle 8.30 alle 12.30, accesso senza prenotazione

martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, solo su appuntamento da prenotare online

mercoledì dalle 10 alle 14, solo su appuntamento da prenotare online

martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18, solo su appuntamento da prenotare online

Prenotazione appuntamenti online