Tutti i punti dove ricaricare l’auto elettrica a Vicenza e provincia

La modalità di ricarica di un’auto elettrica è la stessa di un telefono cellulare, perciò dovremmo cominciare a considerare questo tipo di automobili alla stregua di dispositivi o, meglio, elettrodomestici. Il futuro dell’auto è sempre più ecosostenible e sarà favorito anche dagli incentivi della Regione Veneto..

I veicoli elettrici e ibridi

Le auto elettriche a differenza delle auto a benzina o diesel, con un tradizionale motore a combustione interna (o ICE), le auto elettriche sono alimentate da un pacco batteria, da cui dipendono totalmente. I veicoli completamente elettrici, puri, non hanno i terminali di scarico e quindi non producono emissioni di gas di scarico, sono più silenziosi rispetto alle altre auto. Per la ricarica possono trarre energia tramite una presa a muro, come quelle utilizzate per altri apparecchi elettrici o da un'unità di ricarica dedicata. Collegando semplicemente la porta di ricarica dell'auto a una fonte di elettricità, ricevendo energia che viene immagazzinata all'interno in una batteria al litio.

I veicoli ibridi utilizzano una fonte di alimentazione. Un'auto a benzina ibrida funziona con un motore elettrico e un motore a benzina, mentre un'auto diesel ibrida è alimentata da un motore elettrico e un motore diesel.

Ricaricare con le colonnine o da casa: il costo

Chi non può ricaricare da casa deve necessariamente utilizzare le colonnine. In questo caso i costi possono essere a consumo oppure “flat” con un pagamento fisso mensile/annuale per un certo numero di ricariche o di energia complessivamente prelevata.Le tariffe v ariano moltissimo, secondo il tipo di colonnina, la velocità della ricarica e l’operatore che gestisce il servizio. In media, bisogna calcolare 0,45-0,50 € per kWh per utilizzare i punti di ricarica rapida sotto 50 kW e veloce da 50 kW. Se ci riferiamo alla batteria di taglia media da 40 kWh, la spesa si aggira sui 18-20 euro per un pieno completo, quindi circa il doppio in confronto a quello che si spende a casa.

Ricaricare un’auto elettrica a Vicenza

La ricarica pubblica attraverso le colonnine si paga con un abbonamento: in media ha un costo fisso di 25 euro al mese, che include un numero illimitato di ricariche e la card di attivazione. Se invece si preferisce ricaricare da casa, è previsto un canone di noleggio per un contatore aggiuntivo che costa in media 60 euro al mese: può essere intestato a un singolo utente o a un condominio.

Tempi

Per una ricarica completa a 3,7 kW, siano richieste circa 5/6 ore di tempo, mentre una ricarica completa a 7,4 kW richiederebbe più o meno 2/3 ore di tempo. Ma raramente si fa una ricarica completa. Gli stessi esperti fanno notare che il proprietario di un’auto elettrica può comodamente ricaricarla durante la notte dalla presa di casa.

Dove sono le colonnine

Nel Comune di Vicenza sono ad oggi attive 4 colonnine per la ricarica di autoveicoli elettrici:

all’interno di Park Fogazzaro

all’interno di Park Stadio

in piazza Matteotti, in corrispondenza del civico 33

in viale Verdi, di fronte al parcheggio Verdi.

Si ricorda che le auto elettriche non pagano il parcheggio nelle strisce blu e nei parcheggi a sbarra mentre quelle ibride pagano il 50% del costo della sosta. Altre colonnine ci sono nei grandi supermercati e hotel.

Colonnine in provincia di Vicenza