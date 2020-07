Distributori a Vicenza e provincia dove fare il pieno di metano e gpl: la mappa

L'auto dotata di un impianto a gpl o metano è una scelta vincente dal punto di vista del risparmio economico, ma non sono molti i distributori e diventa fondamentale conoscere i punti di rifornimento in modo da calcolare le distanze giuste. Una vettura con l'impianto gpl o metano ha notevoli vantaggi rispetto ad una diesel o a benzina. Ora ci sono modelli davvero competitivi e ci si può avvalere degli incentivi della Regione Veneto per una nuova auto.

Gpl e metano, le differenze

Gpl e metano, però, non sono la stessa cosa. Gpl vuol dire "gas di petrolio liquefatti", in poche parole si tratta di una miscela di idrocarburi alzalini a basso peso molecolare, composta principalmente da propano e butano. Il gpl è economico, a basso impatto ambientale e con un'elevata resa. Il metano, invece, è un gas volatile estratto da pozzi naturali che rilascia una minima quantità di gas serra e può essere utilizzato come carburante senza bisogno di raffinazione.

Distributori Gpl e metano a Vicenza

CASARIN OIL GROUP

Via Madonna Di Monte Berico, 11 - 36061 Bassano Del Grappa (VI)

Distribuzione gas auto

La Ditta Casarin Oil Group si trova nel comune di Bassano Del Grappa in provincia di Vicenza in Via Madonna Di Monte Berico, 11.Metano autotrazione.



AGIP - STAZIONE DI SERVIZIO - METANO/GPL

Gas Auto Perdoncin Domenico

118, Via Del Costo - 36016 Thiene (VI)

Distribuzione gas auto



PENZO MARCO

Gpl Gas Auto Penzo Marco

11, Via Ponte Storto - 36051 Creazzo (VI)

Distribuzione gas auto



GT CARBURANTI

Via Donanzola, 4 - 36020 Campiglia dei Berici (VI)

Distribuzione carburanti e stazioni di servizio



IP - STAZIONE DI SERVIZIO - GPL - LAVAGGIO

Viale Fusinato Arnaldo, 83 - 36100 Vicenza (VI)

Distribuzione carburanti e stazioni di servizio



AGIP - STAZIONE DI SERVIZIO - GPL

Caretta Franco

11, Via Europa - 36030 Sarcedo (VI)

Distribuzione carburanti e stazioni di servizio



CLAVELLO MARIO & MARCHESIN ROBERTO S.N.C.

Agip - Stazione di Servizio - Gpl Marchesin Roberto & C. S.a.s.

40, Via Marosticana - 36031 Dueville (VI)

Distribuzione carburanti e stazioni di servizio



AGIP - STAZIONE DI SERVIZIO - METANO/GPL

Stazione di Servizio Stacchio Mario & C. Societa' in Nome Collet Tivo di Stacchio Mario

10, Via Fornace - 36020 Albettone (VI)



STAZIONE DI SERVIZIO - METANO/GPL

Villa Service S.r.l.

59, Via Olmo - 36077 Altavilla Vicentina (VI)



TOTAL - STAZIONE DI SERVIZIO - GPL

Distribuzione Carburanti Alonte di Ghigi Luigino & C. S.n.c.

Snc, Via S. Feliciano - 36045 Alonte (VI)



TOTAL - STAZIONE DI SERVIZIO - GPL

Total - Stazione di Servizio - Gpl

9, Via Monte Cimone - 36073 Cornedo Vicentino (VI)

TOTAL - STAZIONE DI SERVIZIO

Grappa Gas S.r.l.

62, Via Valsugana - 36022 Cassola (VI)

Distribuzione carburanti e stazioni di servizio



A TUTTO GAS S.A.S. DI BRUNI SIMONE & C.

4, Via Gorizia - 36050 Bolzano Vicentino (VI)

Distribuzione carburanti e stazioni di servizio



B & B GAS SERVICE SAS DI LAMESSO NICOLETTA

1, Via Ponte - 36020 Castegnero (VI)

Distribuzione carburanti e stazioni di servizio



BON GAS S.A.S. DI BORINATO KETI

77, Via Cavour - 36040 Brendola (VI)

Distribuzione carburanti e stazioni di servizio



FULL GAS S.N.C. DI FACCHINELLO ONDINA & C.

60, Via Marsan - 36063 Marostica (VI)

Distribuzione carburanti e stazioni di servizio



FDA CARBURANTI SNC

Carburanti Gpl Lavaggi

8, Via Trissino - 36071 Arzignano (VI)



LORO

Via Circonvallazione, 95 - 36045 Lonigo (VI)

Carburanti - produzione e commercio