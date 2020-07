Trasporti urbani/extraurbani: informazioni, mappe, biglietti e abbonamenti dei mezzi pubblici a Vicenza

SVT CARD é una tessera di riconoscimento elettronica, del tutto simile ad una carta di credito, necessaria per acquistare tutti gli abbonamenti settimanali, mensili e annuali ai servizi di trasporto pubblico SVT.

L’utente SVT, appena salito a bordo dell’autobus, deve avvicinare la tessera alle obliteratrici a sfioramento (contact-less) per validare la propria presenza. Inoltre, i controllori possono verificare con computer palmare gli estremi e il profilo dell’abbonamento registrato nel circuito della tessera elettronica.

È indispensabile che i possessori di titoli di viaggio integrati con gli altri vettori, come Busitalia Veneto, Lorenzi, Conam ecc..., che non dispongono dello stesso sistema di bigliettazione elettronica, abbiano sempre con sè la ricevuta cartacea del titolo integrato stesso , per poterla esibire, in caso di richiesta, ai controllori delle altre aziende.

Servizio Extraurbano e Urbani di Bassano, Valdagno e Recoaro Terme

SVT Card per il servizio extraurbano e per i servizi urbani di Bassano del Grappa, Valdagno e Recoaro Terme, può essere acquistata nelle seguenti agenzie (in grassetto le agenzie che possono stampare direttamente la tessera stessa):

VICENZA - BIGLIETTERIA SVT - AUTOSTAZIONE (stampa immediata tessera)

VICENZA - UFFICIO COMMERCIALE VIALE FUSINIERI (stampa immediata tessera)

VICENZA - EDICOLA TAB. ALLE FERROTRAMVIE DI GIULIARI LUCA, VIALE MILANO, 146 AUTOSTAZIONE SVT (stampa immediata tessera)

ARZIGNANO - GRIFO SNC DI DALLA VALERIA MIRCO, CORSO MAZZINI, 35 (stampa immediata tessera)

ASIAGO - SPORTELLO INF. TURISTICHE-PRO LOCO ASIAGO E SASSO, PIAZZA CARLI, 56

ASIAGO - BAR VECCHIA STAZIONE DI LUNARDI MASSIMO, VIALE DELLA STAZIONE, 9

BASSANO DEL GRAPPA - EDICOLA BIGLIETTERIA SCREMIN VANIA, VIA CHILESOTTI (ESTERNA STAZIONE F.S.) (stampa immediata Tessera)

MESTRINO – EDICOLA PENELLO LUCIANO , VIA IV NOVEMBRE, (stampa immediata Tessera)

MONTECCHIO MAGGIORE - ALTE CECCATO - TAB. S.PAOLO di MALENZA RICCARDO, PIAZZA S.PAOLO, 4

ORGIANO - CARTOLIB. FRANCA DI BRESSAN, VIA C. CALIARI, 22 (stampa immediata Tessera)

PIOVENE ROCCHETTE - EDICOLA ROSSI S.N.C. DI ROSSI SILVIA E LISA, VIA A. ROSSI, 16

SCHIO - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL, VIA MARCHE, 3 (Zona Industriale)

SCHIO - BUS BAR SNC DI GALATI GIORDANO SALVATORE, PIAZZALE DIVISIONE ACQUI (AUTOSTAZIONE SVT)

THIENE - TAB. PUNTO SERVIZI BALASSO DANIELA, VIA TRIESTE, 16 (stampa immediata Tessera)

THIENE - BUS CAFFE' DI VIJANOVIC VESNA, VIA BOSCO DEI PRETI, 12 (AUTOSTAZIONE SVT)

VALDAGNO - PRO VALDAGNO DI MAULE LUCIANO S.N.C., VIALE TRENTO, 4/6 (AUTOSTAZIONE SVT) (stampa immediata Tessera)

Inoltre le tessere Studenti e Lavoratori dei servizi soprariportati possono essere acquistate online seguendo questo collegamento

Servizio Urbano e Suburbano di Vicenza

SVT Card per il servizio urbano e suburbano può essere acquistata nelle seguenti rivendite:

VICENZA - BIGLIETTERIA ALL'INTERNO DELL'AUTOSTAZIONE DI VICENZA IN VIALE MILANO

VICENZA - UFFICIO COMMERCIALE DI VIA FUSINIERI, 83/H

Tipologia e costi SVT CARD