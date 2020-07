Taxi a Vicenza: tutti i numeri utili

Il tassista è un autista professionista che si occupa di trasporto passeggeri su un autoveicolo, effettuando un servizio "su richiesta". Il suo principale compito è quello di prelevare e accompagnare i passeggeri alla destinazione indicata in maniera rapida ed efficiente.

Il tassista sosta con il suo mezzo in apposite piazzole situate in punti strategici: ad esempio, i taxi si trovano vicino alla stazione ferroviaria, musei, piazze. Le persone che hanno bisogno di un taxi contattano il tassista direttamente oppure via telefono, "radio taxi" o app, e indicano il luogo di destinazione. Possono anche prenotare il taxi indicando l'indirizzo e l'orario in cui il tassista deve venire a prenderli basta telefonare al numero 0444.920600 attivo tutti i giorni h24.

Il tassista si prende carico delle richieste dei passeggeri e li accompagna fino alla destinazione richiesta. Aiuta i passeggeri nella salita e discesa dall’autovettura e nel carico e scarico dei bagagli.

Durante il tragitto, il tassista può illustrare le attrattive della città e fornire informazioni utili ai turisti che trasporta, sui luoghi da visitare o i locali dove mangiare.

Il tassista è particolarmente utile per tutte le persone che per vari motivi non possono guidare e spostarsi in autonomia o con i mezzi pubblici. Molto richiesto è ad esempio il servizio di taxi transfer e accompagnamento anziani, malati o disabili dal domicilio al luogo di cura e viceversa.

Costo

Il pagamento del taxi avviene a fine corsa: l’importo dovuto è calcolato da un tassametro installato sull'auto e varia in base alla distanza percorsa e al tempo impiegato.

Ci sono però anche altri fattori che possono incidere sul prezzo del taxi: ad esempio, supplementi extra per il servizio notturno o festivo, per il trasporto animali ecc.

In alcuni casi invece si applica una tariffa predeterminata: ad esempio nel caso di tratte standard urbane o extraurbane come il servizio taxi da/per aeroporto.

Il tassista offre un servizio di trasporto pubblico (a differenza di un autista privato) e il taxi deve quindi essere facilmente riconoscibile per chi vuole usufruire del servizio e viene posta un'insegna con la scritta "taxi" sulla cappotta dell'auto.

I tassisti devono garantire una guida sicura nel rispetto del Codice della Strada: sono infatti responsabili della sicurezza delle persone trasportate e devono vigilare sulle condizioni dei passeggeri durante il tragitto. Anche la cura del veicolo è responsabilità del taxista: deve garantire ordine e pulizia, effettuare controlli e revisioni e occuparsi della manutenzioni ordinarie dell’autovettura, per rendere la corsa piacevole e sicura.

Taxi a Vicenza

Il Numero del Radio Taxi a Vicenza è: RADIOTAXI 0444.920600 attivo sempre.

Il servizio radiotaxi nasce a Vicenza nel 1986, quale cooperativa capace di riunire tutti i singoli tassisti della città berica. Mediante un call center attivo 24 ore su 24, sempre in grado di indirizzare il cliente verso il taxi più vicino grazie ad un sistema satellitare installato su tutte le vetture.

Nella centrale Radio Taxi, totalmente computerizzata, è presente personale qualificato e sempre a disposizione del cliente per qualsiasi informazione e preventivi,dal lunedi al venerdi dalle 7 alle 20.45 e il sabato dalle 8 alle 13; nella restante fascia oraria il sistema è attivo con operatore automatico notturno e festivo. La CO.TA.VI. offre alla sua clientela un servizio pubblico di trasporto persone da e per qualsiasi destinazione, anche su prenotazione, con autoveicoli climatizzati e dotati di tutti confort.

A richiesta, sono inoltre disponibili vetture con caratteristiche specifiche: il servizio radiotaxi dispone infatti di una vasta gamma di modelli, tra cui monovolume 5 e 6 posti, Station wagon, pagamento con carta di credito e bacomat, nonché un servizio ncc di collegamento con gli aeroporti, svolto con pulmini a 8 posti e a prezzi vantaggiosi.

Auto dotate di tutti i confort per il trasporto verso qualunque località.

Autovetture munite di POS per pagamento con carta di credito e bancomat.

Autovetture con 5/6 posti.

Autovetture per trasporto diversamente abili.

Pulmini 8 posti per transfert in aeroporti e località turistiche.

Puntualità e velocità, tutto con la massima professionalità, serietà e sicurezza.

Chiamata con sms.

Calcola la tariffa qui

Contatti

RADIOTAXI 0444.920600

24 ore su 24 e 365 giorni l'anno