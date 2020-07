Bus a Vicenza: linee, orari feriali e festivi

Ferrovie e Tranvie Vicentine forniscono un servizio capillare urbano, extra urbano, nei giorni lavorativi, festivi, serale e linee estive mari e monti. Salire sulle linee Ftv è particolarmente comodo perché ci collegano con le principali mete turistiche e con tutti i principali centri del Vicentino, da Bassano a Thiene, da Schio a Chiampo, da Asiago ad Arzignano, fino a Valdagno e Piovene Rocchette.

Linee per il mare: Sottomarina, Jesolo, Eraclea Mare, Porto Santa Margherita, Caorle, Bibione, Gatteo Mare sono alcune delle località raggiungibili pendendo appena 10 euro di viaggio tra andata e ritorno. E’ la vacanza low cost garantita a tutti i vicentini da Ftv.

Per la montagna d'estate vengono attivate linee “speciali” (al di là di quelle di linea già esistenti). Anche qui la scelta dei collegamenti è vasta e sempre a prezzi davvero convenienti: Asiago (passando per splendidi centri come Tresché Conca, Cesuna, Canove ecc.), Gallio, Tonezza, Recoaro, Campogrosso, Pian delle Fugazze e Camposilvano sono le mete tutte vicentine collegate dai mezzi Ftv, che “sconfinano” però anche in Trentino per raggiungere Lavarone.

Il servizio di mobilità pubblica è gestito da SVT che copre in modo capillare l'intera città e provincia. Tre linee (10, 20 e 30) denominate Centrobus collegano i tre parcheggi scambiatori della città al centro storico. Nel suo complesso, il servizio viene erogato su 520 km di rete ordinaria, lungo i quali sono dislocate 975 punti di fermata. Annualmente vengono percorsi oltre 4,389 milioni di chilometri, trasportando 13,379 milioni di passeggeri.

L'orario di servizio varia a seconda della linea ma nella sua globalità esso inizia alle 5.20 e termina alle 20.50. Al termine del servizio diurno viene attivato un servizio serale a chiamata che copre 11 linee e 221 fermate contraddistinte da paline con un adesivo blu. L'orario del servizio serale va dalle 20.30 alle 23.30 dalla domenica al venerdì mentre il sabato e alcuni giorni prefestivi il servizio è attivo fino alle 3.30.

Per gli orari nei festivi, prefestivi, durante le feste consultare questi link sempre aggiornati in tempo reale.

