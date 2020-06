Raggiungere Vicenza: i siti con gli orari e le destinazioni

Vicenza si trova nella regione Veneto ed è una città di medie dimensioni, con una popolazione di 110.000 abitanti. I resti della città romana sono ancora visibili anche dopo le invasioni barbariche, che più volte hanno devastato questa parte d'Italia, è diventata una città importante, per molti secoli è stata governata da Venezia; poi Napoleone, poi gli austriaci. Nel 1866 entrò a far parte del nuovo Regno d'Italia. Vicenza è stata una città prospera sotto il dominio veneziano, e il suo orgoglio è dimostrato dalla pregevole architettura che ancora sopravvive. Il suo aspetto unico, in gran parte derivante dai lavori del sedicesimo secolo dell'architetto Andrea Palladio, ha portato alla designazione della città come Patrimonio UNESCO: Ville palladiane. Dopo Palladio, Vicenza è famosa per il suo commercio in metalli preziosi, ed è anche conosciuta come la "città dell'oro"

Vicenza è collegata molto bene dai treni, dal momento che si trova sulla tratta Milano- Venezia e, soprattutto, la stazione ferroviaria sorge a pochi passi dal centro storico.

Vicenza è collocata nel cuore del Veneto e quindi in una posizione strategica per chi arriva dalle città vicine. La città del Palladio dista infatti solo 30 Km da Padova, 60 Km da Verona e altri 60 Km da Venezia. Questo significa che si può arrivare facilmente in città con un treno Regionale Veloce in un tempo variabile dai 20 minuti (per chi proviene da Padova) a 50 minuti (per chi proviene da Verona o Venezia).

Raggiungere Vicenza in treno

Dalle stazioni ferroviarie centrali di qualsiasi città ci sono treni diretti regolari per Vicenza. La stazione ferroviaria di Vicenza si trova in centro città, a 500 metri dalla zona pedonale.

• Da Venezia Mestre e Padova i treni sono quelli con destinazione Milano.

• Da Verona, Brescia e Milano è necessario cercare quelli destinati a Venezia.

Presso la stazione di Vicenza è a disposizione un Deposito Bagagli operativo tutti i giorni dalle 7,00 alle 20,00.

Trainline

ViRail

Raggiungere Vicenza in aereo

dall'aeroporto VERONA "CATULLO" con lo shuttle bus fino alla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova e quindi in treno fino a Vicenza (direzione Venezia) (km. 45).

dall'aeroporto VENEZIA "MARCO POLO" con lo shuttle bus fino alla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia o Mestre e quindi in treno fino a Vicenza (direzione Milano) ( km. 70)

dall'aeroporto di VENEZIA - TREVISO con lo shuttle bus fino alla stazione ferroviaria di Treviso e quindi in treno fino a Vicenza (direzione Milano) (60 km)

dall'aeroporto di MILANO - ORIO AL SERIO (BG) con lo shuttle bus fino alla stazione ferroviaria di Bergamo e quindi in treno fino a Vicenza (direzione Venezia) ( km. 165)

dall'aeroporto di MILANO LINATE con lo shuttle bus fino alla stazione ferroviaria di Milano e quindi in treno fino a Vicenza (direzione Venezia) (km 200)

dall'aeroporto di MILANO MALPENSA con lo shuttle bus fino alla stazione ferroviaria di Milano e quindi in treno fino a Vicenza (direzione Venezia) (km 250)

Raggiungere Vicenza con in autobus

Fixbus

Orari e percorsi | Società Vicentina Trasporti

Raggiungere Vicenza in auto

Vicenza si trova direttamente sull'autostrada Milano-Venezia (A4, nota anche come l'autostrada europea E70), e la linea ferroviaria Milano-Venezia.



Sull'autostrada ci sono due uscite a Vicenza Est e Vicenza Ovest. Entrambe sono equidistanti dal centro della città, e sono chiaramente segnalate.

Se invece arrivate da nord potete percorrere l’autostrada A31 Valdastico e uscire al casello di Vicenza nord. Da qui in pochi minuti arrivate in centro storico. L’unica avvertenza sarà di prestare molta attenzione ai varchi ZTL, quasi sempre attivi e funzionanti.

Dove parcheggiare a Vicenza?

Per visitare il centro storico di Vicenza, ci sono molti parcheggi. Tariffe, mappa e disponibilità live al sito www.muoversiavicenza.it e www.aimmobilita.it/it/mobilita qui trovate informazioni utili non solo sui parcheggi disponibili in città, ma anche sui relativi costi con la possibilità di vedere aggiornata in tempo reale la disponibilità dei posti auto. Considerate che i parcheggi più centrali sono il Park Canove, il Park Verdi e il Park Fogazzaro, che nei giorni festivi applicano tariffe agevolate.

SERVIZIO TAXI

VICENZA: RADIO TAXI (tel. 0444 920600)

CAMPER SERVICE

A Vicenza sono disponibili due aree attrezzate per i camper "Camper Service" e si trovano presso i parcheggi Stadio e Cricoli ( aperti 24h24). www.muoversiavicenza.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Distanza tra Vicenza e le città del Veneto

• BELLUNO - VICENZA Km 90

• PADOVA - VICENZA Km 35

• ROVIGO - VICENZA Km 60

• TREVISO - VICENZA Km 60

• VENEZIA - VICENZA km 50

• VERONA - VICENZA Km 45



Dalle principali città italiane:

• BOLOGNA - VICENZA km 150

• FIRENZE - VICENZA Km 250

• MILANO - VICENZA Km 210

• NAPOLI - VICENZA km 670

• PALERMO - VICENZA km 1.340

• ROMA - VICENZA km 470

• TORINO - VICENZA km 350



Dalle pricipali città dell'Europa:

• AMSTERDAM - VICENZA km 1.200

• BARCELLONA - VICENZA Km 1.150

• BERLINO - VICENZA Km 1.150

• BRUXELLES - VICENZA Km 1.150

• PARIGI - VICENZA Km 1.100

• PRAGA - VICENZA Km 900