Noleggio e parcheggio custodito per biciclette a Vicenza

Non avere la bicicletta, ma prelevarne comunque una ad esempio alla stazione dei treni, utilizzarla per il tempo che serve e poi riporla in un punto diverso da quello da cui si è prelevata, in modo che sia disponibile per un altro utilizzatore. È il bike sharing, già introdotto con successo in diverse capitali europee, ma anche il Comune di Vicenza da qualche anno offre il servizio (tre biciclette elettriche al park Verdi utilizzabili 24 ore su 24 e otto biciclette normali al park Stadio prelevabili e riconsegnabili nelle fasce orarie 7.30-9.30, 12.30-16, 18-20.30). Quest'anno si prevede l’installazione di 10 “ciclostazioni” costituite da totem, colonnine e biciclette elettriche nei punti di maggiore attrazione del centro storico e nelle sue immediate vicinanze, all’esterno della cerchia muraria, tra cui la stazione dei treni, l’ospedale, il park Cricoli e le piazze Matteotti, Duomo e Castello. Le 40 biciclette avrebbero una fisionomia specifica e riconoscibile e verrebbero ritirate mediante una scheda elettronica che fungerebbe anche da tessera prepagata per l’utilizzo del servizio, che potrà essere giornaliero, settimanale o annuale. I cittadini o i turisti, dal canto loro, avrebbero a disposizione un servizio comodo ed ecologico, che consente di parcheggiare la bicicletta pubblica dove serve e di trovarla sempre in un buono stato di manutenzione.

Vi.Bicipark

Il Vi.Bicipark è al servizio di cittadini e turisti,

Noleggio bici

È attivo il servizio di noleggio di biciclette sia per qualche ora che per l’intera giornata.

Costi

noleggio per ogni ora: 2 euro;

noleggio per intera giornata: 12 euro.

Vi.Bicipark ponte San Paolo

Contra' Pescaria (fronte largo Neri Pozza, vicino a ponte San Paolo)

Orario di apertura al pubblico:

da lunedì a sabato dalle 8 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 20

chiuso domenica e festivi

Tel: 3511837583

Noleggio da privati

Bici Liotto prezzi, modelli, orari qui.

Parcheggio custodito

Il Vi.Bicipark stazione è un parcheggio custodito per biciclette a disposizione di cittadini e turisti nel piazzale della stazione, al quale si accede dal cancello che conduce al parcheggio per auto Metropark.

All'interno del Vi.Bicipark stazione è possibile parcheggiare la propria bici e usufruire dei servizi di una piccola ciclofficina.

Lo spazio del Vi.Bicipark stazione può contenere 230 biciclette. Per usufruire del servizio ci si deve preliminarmente iscrivere al VI.Bicipark stazione, negli orari in cui sono presenti gli operatori, per il rilascio di un'apposita tessera che consente l'ingresso al parcheggio bici dal cancello che conduce a quello per auto (Metropark). Per entrare basterà, quindi, avvicinare la tessera al lettore posto sul cancello. Per il deposito giornalierio e l'abbonamento a scalare valido per 5 ingressi la tessera è gratuita e al termine del suo utilizzo non deve essere restituita.

Tariffe parcheggio bici

deposito giornaliero: 1 euro (tessera d'iscrizione gratuita);

abbonamento a scalare valido per 5 ingressi (da utilizzare entro un anno dall’acquisto): 4 euro (tessera d'iscrizione gratuita);

abbonamento mensile: 15 euro (più 5 euro di cauzione per la tessera d'iscrizione);

abbonamento bimestrale: 25 euro (più 5 euro di cauzione per la tessera d'iscrizione);

abbonamento annuale: 150 euro (più 5 euro di cauzione per la tessera d'iscrizione).

I possessori di abbonamento ferroviario mensile possono usufruire delle seguenti tariffe agevolate:

abbonamento mensile: 10 euro (più 5 euro di cauzione per la tessera d'iscrizione);

abbonamento bimestrale: 19 euro (più 5 euro di cauzione per la tessera d'iscrizione);

abbonamento annuale: 110 euro (più 5 euro di cauzione per la tessera d'iscrizione).

Promozioni

Agli studenti, possessori o meno di abbonamento ferroviario, sarà applicato uno sconto del 50% sull'acquisto di qualunque tipo di abbonamento del Bicipark (mensile, bimestrale e annuale) fino ad esaurimento fondi.

Ciclofficina

Sono a disposizione alcuni operatori per eseguire riparazioni alla propria bici.

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì: dalle 8 alle 15.30.

Noleggio bici

È attivo anche il servizio di noleggio di biciclette sia per qualche ora che per l’intera giornata.

Dove e quando

Vi.Bicipark stazione - Piazzale della stazione

Orario di apertura al pubblico: tutti i giorni dalle 5 del mattino alle 00.30

Il personale del parcheggio è presente nei seguenti orari: da lunedì a sabato dalle 6.30 alle 9.30, dalle 13.30 alle 15.30 e dalle 17.30 alle 19.30; domenica e festivi dalle 7.30 alle 10.30

Tel: 3510583295

“Vi.Bicipark” - Ponte San Paolo

Il Vi.Bicipark è un parcheggio per biciclette custodito, si trova in contrà Pescaria (vicino a Ponte S. Paolo) ed è al servizio di cittadini e turisti che possono lasciare la propria bici in un luogo sicuro con una tariffa molto contenuta.

Lo spazio del Vi.Bicipark può contenere fino a 76 biciclette. Al suo interno è in funzione anche una piccola ciclo-officina, un servizio di marcatura e noleggio.

Contra' Pescaria (fronte largo Neri Pozza, vicino a ponte San Paolo)

Orario di apertura al pubblico:

da lunedì a sabato dalle 8 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 20

chiuso domenica e festivi

Tel: 3511837583