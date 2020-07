Abbonamento mezzi pubblici annuale: agevolazioni ed esenzioni a Vicenza

Vaggiare con i mezzi pubblici a Vicenza permette di raggiungere, con i dovuti cambi, la maggior parte delle zone urbane ed extraurbane della provincia e della città.

Per quanto riguarda le tariffe degli abbonamenti, come sempre esistono delle possibilità di sconto se si effettua un abbonamento annuale. Ecco allora chi ha diritto agli sconti sui trasporti pubblici e quali sono le modalità per ottenerli.

Nel Comune di Vicenza le agevolazioni tariffarie vengono concesse anche alle persone domiciliate, indipendentemente dalla residenza anagrafica.

Tessera trasporto agevolato

La Legge Regionale n. 19 del 30 luglio 1996 prevede agevolazioni tariffarie per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico.

Possono fare richiesta:

i pensionati di età superiore a 60 anni, con trattamento economico non superiore al minimo Inps;

le persone con invalidità e con disabilità formalmente riconosciute dalle apposite commissioni mediche (es. per invalidità civile con grado non inferiore al 67%).

Ai minori che hanno diritto e ai non vedenti è riconosciuta l'agevolazione anche per l'accompagnatore.

Come fare a Vicenza

È necessario richiedere al centro servizi sociali territoriale la tessera che dà diritto all'acquisto, a condizioni agevolate, di abbonamenti settimanali, quindicinali, mensili e annuali per il trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano.

I documenti richiesti per il rilascio della tessera sono:

a favore dei pensionati: codice fiscale; permesso di soggiorno per richiedente extracomunitario; una foto tessera recente; documento di riconoscimento; reddito personale (per i pensionati Inps mod. ObisM), se coniugato anche il reddito del coniuge; eventuale dichiarazione dei redditi;

codice fiscale; permesso di soggiorno per richiedente extracomunitario; una foto tessera recente; documento di riconoscimento; reddito personale (per i pensionati Inps mod. ObisM), se coniugato anche il reddito del coniuge; eventuale dichiarazione dei redditi; a favore della persona con disabilità e con invalidità: codice fiscale; documento di riconoscimento; una foto tessera recente; l'apposito certificato che attesta la condizione di invalidità o disabilità in corso di validità.

La tessera è strettamente personale, ha validità massima decennale e non è soggetta a vidimazione annuale.

Il modulo per fare la domanda è disponibile nei centri servizi sociali territoriali di residenza .

Dove e quando

Centri servizi sociali territoriali

Per l'acquisto degli abbonamenti agevolati linee Aim:

Via Fusinieri 83/H oppure biglietteria unificata Aim - Ftv viale Milano 147

Gli studenti e i lavoratori possono usufruire di abbonamenti agevolati, settimanali, mensili o annuali.

